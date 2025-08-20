फिर पर्दे पर दिखेगा देओल परिवार का जादू, 'अपने-2' का हुआ ऐलान

मुंबई, 20 अगस्त (वेब वार्ता)। अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी दो बड़ी फिल्मों 'बॉर्डर-2' और 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में। उनके भाई बॉबी देओल अपनी अगली फिल्म 'अल्फा' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं, लेकिन अब दोनों भाई जल्द ही एक बार फिर साथ नज़र आ सकते हैं। दरअसल, दोनों को 'अपने-2' में एक साथ देखा जाएगा।

फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि 'अपने-2' की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और फिल्म बन रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह उनकी अगली फिल्म नहीं होगी, क्योंकि वे इस समय कई स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं।

अनिल शर्मा ने कहा, मेरे पास कई कहानियां हैं और मैं चाहता हूं कि सब पर काम कर पाऊं। लेकिन इतना तय है कि 'अपने-2' ज़रूर बनेगी। निर्देशक अनिल शर्मा ने खुलासा किया कि फिल्म 'अपने 2' के लिए धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल को राज़ी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था।

दरअसल, तीनों लंबे समय से साथ काम करना चाहते थे और चाहते थे कि यह फिल्म उन्हीं के निर्देशन में बने। अनिल शर्मा ने बताया, जिस दिन 'अपने' की कहानी मेरे पास आई, उस वक्त सभी बेहद खुश हुए। जब मैंने धरम जी को स्क्रिप्ट सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं, बॉबी ने स्क्रिप्ट सुनने के बाद मुझे गले लगा लिया।

उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही सनी देओल को अपने पिता और भाई के साथ काम करने की बात पता चली, उन्होंने भी तुरंत हामी भर दी। अनिल शर्मा ने देओल परिवार के साथ अपने रिश्ते को भी खास बताया। उन्होंने कहा, देओल परिवार और मेरा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि ऑफ-स्क्रीन भी बेहद गहरा है।

हमारे बीच भरोसा, अपनापन और मोहब्बत हमेशा से रही है। फिलहाल, 'अपने 2' की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी।