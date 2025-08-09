लोकतेज WhatsApp channel
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की जबरदस्त वापसी, टीवी और स्ट्रीमिंग पर पार किए 1.6 बिलियन मिनट

मुंबई, 09 अगस्त (वेब वार्ता)। स्टार प्लस का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' 1.6 बिलियन मिनट की व्यूअरशिप के साथ फिर से टीवी पर छा गया है।

भारतीय टीवी के सबसे आइकॉनिक शोज़ में से एक ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ 29 जुलाई को स्टार प्लस पर अपने दूसरे सीज़न के साथ लौटा और इसका रिस्पॉन्स वाकई में जबरदस्त रहा।

लॉन्च वीक में ही शो ने 1.659 बिलियन मिनट्स का वॉच टाइम हासिल किया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि इस शो की पहचान आज भी इंडियन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कायम है।

इस रिवाइवल ने जहां पुराने दर्शकों की यादें ताज़ा कर दीं, वहीं नई जनरेशन से भी जबरदस्त कनेक्शन बना लिया। सिर्फ पहले चार दिनों में शो को टीवी पर 31.1 मिलियन लोगों ने देखा, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी लाखों लोग जुड़े। लॉन्च एपिसोड को अकेले स्टार प्लस पर 15.4 मिलियन व्यूअर्स ने देखा, जिससे यह हाल के समय का सबसे हाई-रेटेड फिक्शन प्रीमियर बन गया।

शो की जबरदस्त वापसी ये दिखाती है कि दर्शकों में डेली फिक्शन कंटेंट को लेकर दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है, खासकर जब टीवी देखने की आदतें अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ मिल रही हैं।

इससे ये भी साफ होता है कि अब भारतीय दर्शक लंबी कहानियों को देखने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं, जहां पुरानेपन की यादें और आज की नई सोच एक साथ जुड़ रही हैं।

