लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

अक्षय और सैफ की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर फिर मचायेगी धूम, फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू

On
अक्षय और सैफ की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर फिर मचायेगी धूम, फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू

मुंबई, 24 अगस्त (वेब वार्ता)। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सुपरहिट जोड़ी फिल्म हैवान में साथ नजर आयेगी। अक्षय और सैफ ने ये दिल्लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तू चोर मैं सिपाही, कीमत, आरजू और टशन जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।

अब यह जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। फिल्मकार प्रियदर्शन, अक्षय और सैफ की जोड़ी को फिर से साथ में ला रहे हैं।अक्षय और सैफ फिल्म हैवान में साथ दिखने वाले हैं।

हैवान एक हाई-ऑक्टेन थ्रिलर फिल्म है। इसकी शूटिंग केरल के कोच्चि में शुरू हो चुकी है, जिसकी एक झलक भी सामने आई है। अक्षय कुमार ने शूटिंग का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, अब सब ही हैं थोड़े से शैतान, कोई ऊपर से संत तो कोई अंदर से हैवान।

वहीं, आने वाले दिनों में फिल्म की शूटिंग ऊटी और मुंबई में भी की जाएगी। हैवान को केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स साथ मिलकर बना रहे हैं और इसे वेंकट के नारायण और शैलजा देसाई फेन ने साथ में प्रोड्यूस किया है। कहा जा रहा है कि फिल्म अगले साल रिलीज हो सकती है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Akshay Kumar

Related Posts

पंजाब के खेतों में बिना चप्पल के सिंपल लुक में नजर आए वरुण धवन, तस्वीरें की शेयर

पंजाब के खेतों में बिना चप्पल के सिंपल लुक में नजर आए वरुण धवन, तस्वीरें की शेयर

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं : आमिर खान

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं : आमिर खान

अक्षय और सैफ की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर फिर मचायेगी धूम, फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू

अक्षय और सैफ की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर फिर मचायेगी धूम, फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू

जॉली एलएलबी 3 टीजर : कोर्टरूम में भिड़े ‘जगदीश’ और ‘जगदीश्वर’, फैंस ने कहा- कॉमेडी ब्लॉकबस्टर

जॉली एलएलबी 3 टीजर : कोर्टरूम में भिड़े ‘जगदीश’ और ‘जगदीश्वर’, फैंस ने कहा- कॉमेडी ब्लॉकबस्टर