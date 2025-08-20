27 अगस्त को रिलीज होगी ‘वश विवश लेवल 2’

मुंबई, 20 अगस्त गुजराती सुपरनैचुरल थ्रिलर ‘वश’ की अगली कड़ी ‘वश विवश लेवल 2’ 27 अगस्त को रिलीज होगी। वर्ष 2023 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘वश’ ने न सिर्फ़ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता और गुजराती सिनेमा को नया आयाम दिया।‘वश’ की अगली कड़ी ‘वश विवश लेवल 2’ 27 अगस्त को रिलीज होने वाली है।

रिलीज़ से पहले फिल्म के कलाकार जानकी बोडीवाला, हितेन कुमार, हितु कनोडिया और मोनल गज्जर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की, फैंस से मुलाकात की और शहर की गलियों, बाजारों और खाने का लुत्फ़ उठाया। फिल्म के लेखक और निर्देशक कृष्णदेव याग्निक हैं और इसे कल्पेश सोनी तथा क्रुणाल सोनी ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म पूरे भारत में 27 अगस्त को गुजराती में ‘वश लेवल 2’ और हिंदी में ‘वश विवश लेवल 2’ के नाम से रिलीज होगी।

जानकी बोडीवाला ने कहा, “दिल्ली का मतलब है खाना , चांदनी चौक से लेकर परांठे वाली गली तक। यहां की एनर्जी तुरंत जोश भर देती है। प्रोमोशन के बीच मैंने छोले-भटूरे और सड़क किनारे के मोमोज का मज़ा लिया। दिल्ली हमेशा घर जैसा एहसास कराती है और यहां अपने फैंस से मिलकर मुझे याद आया कि क्यों मैं ‘वश विवश लेवल 2’ जैसी कहानियां अलग-अलग दर्शकों तक पहुंचाना पसंद करती हूँ।”

हितेन कुमार ने साझा किया, “दिल्ली आना हमेशा खास होता है। मैंने कई बार यहां शूटिंग की है और हर बार लौटकर इसकी खूबसूरती और इतिहास का एहसास होता है। इस बार थोड़े फुर्सत के पल मिले जब हम इंडिया गेट घूमने गए और शाम की ठंडी हवा का आनंद लिया। अपनी टीम के साथ यह अनुभव शानदार रहा।”