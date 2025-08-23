लोकतेज WhatsApp channel
सनी लियोनी अब मलयालम फिल्म ‘विस्टा विलेज’ में आएगी नजर

मुंबई, 23 अगस्त (वेब वार्ता)। बालीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अब मलयालम फिल्म ‘विस्टा विलेज’ से साउथ में डेब्यू करने वाली हैं। एक्ट्रेस ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म को लेकर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। उनका कहना है कि यह फिल्म उनके करियर के लिए बेहद खास है।

सनी ने बताया कि फिल्म में काम करना चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन उतना ही यादगार भी रहा। उन्होंने कहा कि मलयालम सीखना आसान नहीं था, लेकिन इसने उन्हें अपने किरदार से गहराई से जुड़ने का मौका दिया। फिल्म की शूटिंग केरल के खूबसूरत और दुर्गम इलाकों, खासकर कासरगोड में हुई। वहां के प्राकृतिक दृश्यों के बीच काम करना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा।

सनी का कहना है कि उन्हें हमेशा केरल में बहुत प्यार मिला है और इस बार भी स्थानीय लोगों का सहयोग उन्हें खूब मिला। ‘विस्टा विलेज’ को लेकर वह काफी उत्साहित हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह फिल्म सिर्फ मलयालम ही नहीं बल्कि तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज होगी। इस वजह से देशभर के दर्शक उन्हें इस नए अवतार में देख पाएंगे।

फिल्म की कहानी को पारिवारिक ड्रामा, कॉमेडी, सस्पेंस और युवाओं से जुड़ी बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के करीब 40 कलाकार शामिल हैं, साथ ही बॉलीवुड, कश्मीर, पंजाब और अन्य हिस्सों से भी कई एक्टर्स जुड़े हैं। यही वजह है कि यह फिल्म मल्टी-कल्चरल और बहुभाषी रंग लिए हुए है। 

‘विस्टा विलेज’ का निर्माण डब्लूएममूवीज प्रोडक्शन के बैनर तले हो रहा है और इसका निर्देशन पम्पल्ली कर रहे हैं। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के टाइटल लॉन्च की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिन्हें देखकर फैंस में उत्सुकता और बढ़ गई है।

यह फिल्म इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में गिनी जा रही है और इसके रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सनी लियोनी के फैंस उन्हें इस फिल्म में एक नए अंदाज में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। 

