निरहुआ के ‘बीड़ी’ गाने पर लिप-सिंक कर छा गए अरविंद अकेला कल्लू, शेयर किया वीडियो

मुंबई, 22 अगस्त (वेब वार्ता)। अभिनेता और गायक अरविंद अकेला कल्लू अपनी एक्टिंग और गायिकी से फैंस के बीच सुर्खियों में बने रहते हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, और फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स साझा करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के धमाकेदार गाने ‘बीड़ी’ पर लिप-सिंक करते नजर आ रहे हैं।

उन्होंने वीडियो पोस्ट करके कैप्शन में लिखा, “बीड़ी हिट बा जी दिनेश यादव भैया, आम्रपाली दुबे जी।”

अरविंद के इस वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गौरतलब है कि ‘बीड़ी’ गाना हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुआ है, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ हैं। फैंस दोनों की केमिस्ट्री को बेहद पसंद कर रहे हैं। गाने की थीम पति-पत्नी की मजेदार नोकझोंक पर आधारित है, जो दर्शकों को खूब गुदगुदा रही है।

गाने में आम्रपाली दुबे एक ऐसी पत्नी के किरदार में नजर आती हैं, जिसे ‘बीड़ी’ पीने की लत है और वो हर बार अपनी साड़ी जला लेती हैं। वहीं, निरहुआ एक ऐसे पति की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें पान और गुटखा खाने की लत है, और वो रोज अपनी शर्ट गंदी कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की प्यारी तकरार इस गाने को बेहद दिलचस्प बनाती है।

गाने में बिहार के पारंपरिक फोक म्यूजिक को मॉडर्न बीट्स के साथ बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। इस गाने को खुद निरहुआ और आम्रपाली ने गाया है। गाने के बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं और इसका संगीत आशीष वर्मा ने तैयार किया है। वहीं, इसकी कोरियोग्राफी एमके गुप्ता जॉय ने की है।

अरविंद के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म ‘जलवा’ हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ ऋतु सिंह और श्रुति राव मुख्य भूमिका में थीं। इसके अलावा, अभिनेता की ‘मंगल राशि’ और ‘मेरे जीवन साथी’ जैसी फिल्में भी रिलीज हो चुकी हैं।