नंदिता दास को बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निर्णायक मंडल का सदस्य घोषित किया गया
नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) अभिनेत्री-फिल्मकार नंदिता दास 30वें बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (बीआईएफएफ) में सात सदस्यों के निर्णायक मंडल में शामिल हैं जिसके अध्यक्ष कोरियाई फिल्मकार एन. होंग-जिन हैं। फिल्मोत्सव के आयोजकों ने बुधवार को यह घोषणा की।
"अर्थ", "फायर" और "बवंडर" जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाली नंदिता दास ने 2008 में फिल्म "फिराक" का निर्देशन किया था। वह कान समेत कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में निर्णायक मंडल का हिस्सा रह चुकी हैं।
बीआईएफएफ के निर्णायक मंडल में हांगकांग के अभिनेता टोनी लेउंग का-फाई भी शामिल हैं।
बीआईएफएफ में पांच श्रेणियों सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, ‘स्पेशल ज्यूरी प्राइज’, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता/अभिनेत्री और ‘आर्टिस्टिक कांट्रिब्यूशन’ के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे।