120 बहादुर की कहानी ने दिल को छुआ : फरहान अख्तर

मुंबई, 27 अगस्त (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार फरहान अख्तर का कहना है कि फिल्म 120 बहादुर की कहानी ने उनके दिल को छुआ और उनके अंदर एक नया अहसास जगाया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ की फिल्म 120 बहादुर में फरहान अख्तर, पीवीसी मेजर शैतान सिंह भाटी के दमदार अवतार में हैं।

इस फिल्म को लेकर फरहान अख्तर खुद भी काफी इमोशनल नज़र आए। ऐसे में फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें कई तरह से छुआ है और उनके अंदर एक नया अहसास जगाया है।

फरहान अख्तर ने कहा, जब मैंने सिर्फ शैतान सिंह जी की नहीं, बल्कि उनके साथ लड़ने वाले सैनिकों की भी कहानी सुनी, तब मैं बहुत प्रेरित हुआ। इससे मुझे यह एहसास हुआ कि अगर इंसान ठान ले, तो वह अपने लोगों और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यही वह जज़्बा था जो मुझे अंदर तक छू गया।”

फरहान ने कहा, हम सभी कलाकारों के पास बस अपनी समझ और महसूस करने की ताकत ही होती है, और उसी की मदद से हम काम करते हैं। लेकिन ये ऐसी कहानी है जो वक्त की कसौटी पर पहले ही खरी उतर चुकी है। कहानी मुझ तक पहुंची और लगभग 64 साल बाद भी इस कहानी को बनाने को लेकर उत्साह है। और ये बात ही खुद ही बहुत कुछ बयां कर रही है।

फिल्म 120 बहादुर की कहानी 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है। इसमें 120 भारतीय सैनिकों की सच्ची और उनकी शानदार दास्तान दिखाई गई है, जिन्होंने दुश्मनों के सामने डटकर बिना हार माने अपनी ज़मीन की रक्षा की।

इस फिल्म को रज़नीश ‘रेज़ी’ घई ने निर्देशित किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

