ए.आर. रहमान, सुनिधि चौहान और नोरा फतेही लेकर आए ‘उफ्फ ये सियापा’ का नया गाना ‘तमंचा’

मुंबई, 02 सितंबर (वेब वार्ता)। फिल्म उफ्फ ये सियापा का नया गाना तमंचा रिलीज हो गया है। फिल्म उफ्फ ये सियापा बॉलीवुड की आम कॉमेडी फिल्मों से हटकर है। यह फिल्म सच्चे मायने में एक हिम्मती प्रयोग है, जिसमें बिना किसी डायलॉग्स के पूरी कहानी दिखाई जाने के लिए तैयार है। इस फिल्म का नया गाना तमंचा रिलीज हो गया है।

इस गाने को लीजेंडरी ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है, वहीं, सुनिधि चौहान ने अपनी दमदार और जोशीली आवाज से इसे सजाया है। जबकि, गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं। तमंचा एक जोश से भरा डांस नंबर है, जो शानदार धुनों को एक मूडी अंदाज़ के साथ मिलाने के साथ पेश करता है। गाने में नोराफतेही अपने कमाल के मूव्स के साथ दिलकश अदाएं दिखाती नजर आएंगी। गाने में उनके साथ सोहम शाह भी हैं।

ए.आर. रहमान ने कहा, फिल्म जिसमें डायलॉग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि यह आगे बढ़कर बात करती है। तमनचा में हमने थोड़ा सब्र और सटीकता अपनाया है, जिसमें खुद को रोकने के साथ जोश भी बनाए रखना था। इस तरह से गाने में मौजूद भावनाओं को रिदम आगे बढ़ाता है।

सुनिधि चौहान ने बताया, “यह गाना लुभाए जाने और बोल्डनेस के बीच एक संतुलन बनाता है। यह ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन लंबे समय तक साथ बने रहता है, और इसी चीज ने इसे गाने के लिए क्रिएटिव तौर से बेहद मज़ेदार बनाया है।”

उफ्फ ये सियापा' लव फिल्म्स की पेशकश है। इसे जी. अशोक ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर लव रंजन और अंकुर गर्ग हैं। यह फिल्म 05 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।