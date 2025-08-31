संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ के सेट से रणबीर कपूर का कैज़ुअल अंदाज आया सामने

मुंबई, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। बॉलीवुड फिल्मकार संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ के सेट से रॉकस्टार रणबीर कपूर का कैज़ुअल अंदाज सामने आया है।

लव एंड वॉर के सेट पर रणबीर कपूर हाल ही में नजर आए। यह फिल्म काफी समय से चर्चा में है और प्रशंसक इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमेशा की तरह, रणबीर इस बार भी अपने सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट और ग्रे पैंट पहनी हुई थी।

संजय लीला भंसाली फिल्म लव एंड वॉर के साथ एक बार फिर निर्देशक की कुर्सी पर लौट रहे हैं। यह फिल्म जबरदस्त ड्रामा और ग्रैंड विजुअल्स का शानदार मेल दिखाने का वादा करती है। फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी दमदार है।

इसमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म जरिए पहली बार ये तीनों सितारे एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। ऐसे में फैन्स और फिल्म इंडस्ट्री में इसे लेकर पहले से ही काफी चर्चा है।

यह बड़ा प्रोजेक्ट भंसाली की अगली सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है और इसे हाल के समय की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में गिना जा रहा है। तीन दमदार कलाकार और भंसाली की खास स्टोरीटेलिंग स्टाइल की वजह से इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।

ऐसे में सेट से निकलती झलकियां, जैसे हाल ही में रणबीर का लुक, फिल्म को लेकर फैन्स का उत्साह और भी बढ़ा रही हैं। फैन्स बेसब्री से नई झलकियों और अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। सबको इस फिल्म की रिलीज का इंतजार है, जिसे एक बड़े सिनेमाई अनुभव के रूप में देखा जा रहा है।