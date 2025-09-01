‘टाइम सिर्फ तस्वीर में रुकता है, जिंदगी में नहीं’, अनुपम खेर के पोस्ट ने किया फैंस को मोटिवेट

मुंबई, 01 सितंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर आगामी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ में महात्मा गांधी के किरदार में नजर आने वाले हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जीवन का फलसफा शेयर करते रहते हैं। 70 वर्षीय अभिनेता ने ऐसी ही एक और फोटो शेयर कर अपने फैंस को जीवन का मूल मंत्र दिया है।

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर जो कैप्शन लिखा, उसमें उन्होंने समय की अहमियत बताते हुए एक सीख दी। उन्होंने जो मैसेज दिया, वह दिल को छू जाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है।

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पोस्ट की, जो शांति और ठहराव का अहसास कराती है। तस्वीर में वह एक बड़ी सी घड़ी के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता बेहद क्लासिक और शालीन अंदाज में एक ब्लैक आउटफिट में दिखाई दे रहे हैं। उनका आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलक रहा है।

अनुपम खेर ने फोटो पर कैप्शन लिखा, “टाइम सिर्फ घड़ी के साथ ली गई तस्वीर में रुकता है! जिंदगी में नहीं! सो चलते रहो और कुछ करते रहो! उन्होंने कैप्शन का जरिए जीवन की सबसे बड़ी सीख दी, जो किसी भी व्यक्ति को कामयाबी पाने में मददगार साबित हो सकती है। एक्टर अनुपम खेर ने

बहुत ही सादगी से समझाया कि जीवन रुकता नहीं है। भले ही हम थक जाएं, हम रुकना चाहें, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। इसलिए हमें भी चलते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि ठहराव सिर्फ तस्वीरों में ही होता है, जिंदगी में नहीं।

अनुपम खेर की इस पोस्ट पर फैंस ने भी दिल खोलकर प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने लिखा, “आपकी हर बात प्रेरणा देती है!” वहीं कुछ लोगों ने उनके स्टाइल की तारीफ की। यूजर्स ने कहा, ”आपकी बातें सीधे दिल में उतर गई हैं।” एक यूजर ने लिखा, ”मैंने आपका कैप्शन कॉपी कर लिया है, अपने पोस्ट में इस्तेमाल करूंगा।” दूसरे यूजर ने लिखा, “आप शानदार एक्टर हैं और बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी।”