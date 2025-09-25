सलमान खान बनना चाहते हैं पिता, किया बड़ा खुलासा

मुंबई, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। 59 साल की उम्र में भी अविवाहित सलमान ने अब अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की है।

दरअसल, वह हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना के पहले एपिसोड में मेहमान बनकर पहुंचे। बातचीत के दौरान सलमान ने खुलासा किया कि भले ही उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन वह जल्द ही पिता बनने की इच्छा रखते हैं।

सलमान खान ने शो के दौरान अपनी पिता बनने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा, बच्चे तो जरूर होंगे, और बहुत जल्द होंगे। एक दिन मैं पक्का पिता बनूंगा। आगे क्या होता है, वो वक्त बताएगा।

इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने रिश्तों पर भी खुलकर बात की। सलमान ने कहा, जब एक पार्टनर दूसरे से ज्यादा तरक्की कर लेता है, तो वहीं से रिश्तों में दरार आने लगती है। असुरक्षा की भावना जगह बनाने लगती है। अगर दोनों साथ में कदम मिलाकर आगे बढ़ें, तभी रिश्ता लंबे समय तक चल

सकता है।

सलमान ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों एक-दूसरे का बोझ बांटें। मेरा मानना है कि अगर चीजें नहीं चल पाईं, तो बस नहीं चल पाईं। और अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है, तो वो मैं खुद हूं।

गौरतलब है कि टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल खन्ना के इस एपिसोड में सलमान के साथ आमिर खान भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान आमिर ने भी अपने निजी जीवन का जिक्र किया और रीना दत्ता से तलाक के दिनों की यादें शेयर कीं। यह पूरा एपिसोड अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया है।