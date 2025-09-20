प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल को 2023 के लिए मिलेगा दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध मलयाली अभिनेता मोहनलाल को शीर्ष सिनेमा सम्मान ‘दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2023’ से सम्मानित करने की शनिवार को घोषणा की जिन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड और हिन्दी फिल्मों में भी अभिनय किया है।

मोहनलाल अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक और निर्माता भी हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि प्रतिष्ठित पुरस्कार की चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार ने मोहनलाल को ‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार’ 2023 से सम्मानित करने का फैसला किया है।

इसने कहा कि मोहनलाल का सिनेमाई सफर बेहतरीन रहा है जो पीढ़ियों को प्रेरित करता है।

मंत्रालय के मुताबिक, उनकी बेजोड़ व बहुमुखी प्रतिभा और अथक परिश्रम ने भारतीय फिल्म इतिहास में एक स्वर्णिम मानक स्थापित किया है।

इसने कहा कि 65 वर्षीय अभिनेता को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 23 सितंबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

चार दशक से अधिक के करियर में, मोहनलाल ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है।

उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में "थनमथ्रा", दृश्यम", "वानप्रस्थम", "मुन्थिरिवल्लिकल थलिर्ककुम्बोल" और "पुलीमुरुगन" शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोहनलाल को उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक बताते हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की घोषणा पर उन्हें बधाई दी।

मोदी ने ‘एक्स’ पर कहा, "उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों में उनकी सिनेमाई और नाटकीय प्रतिभा वास्तव में प्रेरणादायक है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "मोहनलाल जी उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं। दशकों के समृद्ध कार्य के साथ, वह मलयालम सिनेमा और रंगमंच के अग्रणी प्रकाश स्तंभ हैं और केरल की संस्कृति के प्रति उनमें गहरा प्रेम है।"

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अभिनेता को बधाई दी और कहा कि उनकी विरासत “भारत की रचनात्मक भावना” को प्रेरित करती रहेगी।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "मोहनलाल जी को बधाई। केरल की खूबसूरत धरती आदिपोली से लेकर दुनिया भर के दर्शकों तक, उनके काम ने हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया और हमारी आकांक्षाओं को बढ़ाया है।"

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, "मोहनलाल के सभी प्रशंसकों और चाहने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर! एक सांसद के रूप में मुझे उनके शहर का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है... केरल के गौरव, हमारे अपने लाल को बधाई!"

मोहनलाल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नौ केरल राज्य पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं।

मोहनलाल को कला में उनके योगदान के लिए 2001 में ‘पद्म श्री’ और 2019 में ‘पद्म भूषण’ से सम्मानित किया गया।

पूर्व में सत्यजीत रे, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत सहित प्रमुख निर्देशकों, अभिनेताओं, गायकों आदि को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।