सलमान, शाहरुख और आमिर स्क्रीन पर देखने का सपना जल्द होगा पूरा

मुंबई, 09 सितंबर (वेब वार्ता)। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वैनिटी वैन दिखाई गई है जिसमें सलमान, शाहरुख और आमिर खान का नाम लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों आर्यन खान की सीरीज के लिए साथ आ रहे हैं।

अगर ये वीडियो सही है तो तीनों खान्स को एकसाथ देखने का उनके फैंस का सपना जल्द पूरा होने वाला है। दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप में किसी सेट के बाहर का नजारा दिखाया गया है। इस क्लिप में तीन अलग वैनिटी वैन दिखाई गई है जिसके गेट पर सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान नाम लिखा हुआ है।

वीडियो में एक शख्स कहता है, तीनो साथ में। कौनसा मूवी है भाई? हालांकि, ये वीडियो अब डिलीट किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल वेब सीरीज में नजर आ सकते हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 की शूटिंग में बिजी हैं। इसके अलावा उनके पास फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ है। इस फिल्म की शूटिंग लद्दाक में की जाएगी।

शाहरुख खान के पास उनकी फिल्म किंग है जिसकी शूटिंग हाल में फिर से शुरू की गई है। वहीं आमिर खान फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ के बाद अब अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्मों पर फोकस कर रहे हैं।

हालांकि इस वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर इस सीरीज में तीनों खान नजर आते हैं तो ये फैंस के लिए जबरदस्त ट्रीट होगी।