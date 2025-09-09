लोकतेज WhatsApp channel
मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, 58वें जन्मदिन पर अक्षय कुमार ने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को अपने 58वें जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से पिछले तीन दशकों में उन्हें समर्थन देने के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया।

अक्षय ने अपने ‘इंस्टाग्राम’ हैंडल पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें वह अपनी फिल्मों के पोस्टर के आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए 34 वर्षों से अधिक समय हो गया है, इस दौरान उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं।

उन्होंने लिखा, "58 वर्ष की जिंदगी, 34 वर्ष इंडस्ट्री में, 150 से अधिक फिल्में और गिनती जारी है... हर उस व्यक्ति को धन्यवाद जिसने कभी मुझ पर विश्वास किया, टिकट खरीदा, मुझे साइन किया, मेरी फिल्में बनाई, निर्देशित की और मेरा मार्गदर्शन किया। यह सफर जितना मेरा है, उतना ही आपका भी है।’’

कुमार को 1991 में आई फिल्म ‘सौगंध’ में पहली बार मुख्य भूमिका मिली थी। 1992 में रिलीज हुई फिल्म ‘खिलाड़ी’ से उन्हें सफलता मिली।

उन्होंने अंत में लिखा, "मुझे बिना शर्त समर्थन देने और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। मैं आप सबके बिना कुछ भी नहीं हूं। मेरा जन्मदिन उन सभी को समर्पित है, जो आज भी मुझ पर विश्वास करते हैं।"

अभिनेता फिलहाल ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ अरशद वारसी भी हैं। यह फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ श्रृंखला का तीसरा भाग है, और 19 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इसका निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है।

