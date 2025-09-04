ज़ी क्लासिक गर्व के साथ गुरुदत्त के 100 साल के सफर का जश्न मनायेगा

मुंबई, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। ज़ी क्लासिक गर्व के साथ महान फिल्मकार-अभिनेता गुरुदत्त के 100 साल के सफर का जश्न मना रहा है।

इस सितंबर, ज़ी क्लासिक गुरुदत्त के 100 साल के सफर का जश्न मना रहा है, जहां यह चैनल उनके अमूल्य योगदान को सलाम करते हुए हर शनिवार रात 10 बजे उनकी कुछ ऐतिहासिक फिल्में दिखाएगा।

इस जश्न की शुरूआत ‘कागज़ के फूल’ (1959) से होगी। यह फिल्म 06 सितंबर को दिखायी जायेगी। इसके बाद ‘प्यासा’ (1957), 13 सितंबर को प्रसारित होगी। 20 सितंबर को ‘चौदहवीं का चाँद’ (1960) दिखायी जायेगी।

महीने का समापन गुरुदत्त की मनोरंजक फिल्म ‘आर पार’ (1954) के साथ, होगा। इस फिल्म का टेलीकास्ट 27 सितंबर कोहोगा।