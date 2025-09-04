लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

ज़ी क्लासिक गर्व के साथ गुरुदत्त के 100 साल के सफर का जश्न मनायेगा

On
ज़ी क्लासिक गर्व के साथ गुरुदत्त के 100 साल के सफर का जश्न मनायेगा

मुंबई, 04 सितंबर (वेब वार्ता)। ज़ी क्लासिक गर्व के साथ महान फिल्मकार-अभिनेता गुरुदत्त के 100 साल के सफर का जश्न मना रहा है।

इस सितंबर, ज़ी क्लासिक गुरुदत्त के 100 साल के सफर का जश्न मना रहा है, जहां यह चैनल उनके अमूल्य योगदान को सलाम करते हुए हर शनिवार रात 10 बजे उनकी कुछ ऐतिहासिक फिल्में दिखाएगा।

इस जश्न की शुरूआत ‘कागज़ के फूल’ (1959) से होगी। यह फिल्म 06 सितंबर को दिखायी जायेगी। इसके बाद ‘प्यासा’ (1957), 13 सितंबर को प्रसारित होगी। 20 सितंबर को ‘चौदहवीं का चाँद’ (1960) दिखायी जायेगी।

महीने का समापन गुरुदत्त की मनोरंजक फिल्म ‘आर पार’ (1954) के साथ, होगा। इस फिल्म का टेलीकास्ट 27 सितंबर कोहोगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood

Related Posts

‘हर आशिक एक विलेन है’… प्यार में टाइगर श्रॉफ बने ‘बागी’, ट्रेलर में दिखा इमोशन और एक्शन का जबरदस्त तड़का

‘हर आशिक एक विलेन है’… प्यार में टाइगर श्रॉफ बने ‘बागी’, ट्रेलर में दिखा इमोशन और एक्शन का जबरदस्त तड़का

ए.आर. रहमान, सुनिधि चौहान और नोरा फतेही लेकर आए ‘उफ्फ ये सियापा’ का नया गाना ‘तमंचा’

ए.आर. रहमान, सुनिधि चौहान और नोरा फतेही लेकर आए ‘उफ्फ ये सियापा’ का नया गाना ‘तमंचा’

निरहुआ के ‘बीड़ी’ गाने पर लिप-सिंक कर छा गए अरविंद अकेला कल्लू, शेयर किया वीडियो

निरहुआ के ‘बीड़ी’ गाने पर लिप-सिंक कर छा गए अरविंद अकेला कल्लू, शेयर किया वीडियो

गणेश चतुर्थी : बप्पा के रंग में रंगे बॉलीवुड सितारे, सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं

गणेश चतुर्थी : बप्पा के रंग में रंगे बॉलीवुड सितारे, सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं