'महाभारत', 'चंद्रकांता' स्टार पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन

मुंबई, 15 अक्टूबर (भाषा) बी आर चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक "महाभारत" में कर्ण और ‘चंद्रकांता’ में राजा शिवदत्त की भूमिका निभाने के लिए मशहूर टेलीविजन अभिनेता पंकज धीर का कैंसर के चलते 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

धीर के मित्र और फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ‘पीटीआई- भाषा’ को बताया, "आज सुबह कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों में उन्हें कई बार अस्पताल जाना पड़ा।’’

उनका अंतिम संस्कार आज शाम में किया जाएगा।

पंजाब से ताल्लुक रखने वाले धीर ने 1980 के दशक में अभिनेता के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई थीं।

उन्हें बड़ा ब्रेक 1988 में मिला जब उन्हें महाकाव्य "महाभारत" के छोटे पर्दे पर रूपांतरण में कर्ण की भूमिका मिली। इसके बाद, उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई और उन्होंने "सड़क", "सनम बेवफा" और "आशिक आवारा" जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया।

1994 से 1996 तक, धीर ने टीवी धारावाहिक "चंद्रकांता" में अभिनय किया, जो लेखक देवकी नंदन खत्री के 1888 में लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। उन्होंने काल्पनिक राज्य चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त की लोकप्रिय भूमिका निभाई।

उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में बॉबी देओल की "सोल्जर", शाहरुख खान की "बादशाह", अक्षय कुमार की "अंदाज", और अजय देवगन की "जमीन" और "टार्जन" शामिल हैं।

2000 के दशक के अंत में, धीर कई धारावाहिकों "तीन बहुरानियां", "राजा की आएगी बारात" और "ससुराल सिमर का" में दिखाई दिए।

उनके परिवार में पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन धीर हैं, जो खुद भी अभिनेता हैं।