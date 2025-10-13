सलमान खान ने अरिजीत सिंह से मनमुटाव पर बात की, मुरुगदॉस पर किया कटाक्ष

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के प्रस्तोता सलमान खान ने गायक अरिजीत सिंह से कथित मनमुटाव और ए. आर. मुरुगदॉस के निर्देशन में बनी फिल्म ‘सिकंदर’ की असफलता के बारे में शो के दौरान खुलकर बात की।

अरिजीत सिंह से कथित मतभेद पर सलमान ने कहा, “अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह गलतफहमी मेरी ओर से हुई थी। इसके बाद उसने मेरे लिए गाने भी गाए। उसने ‘टाइगर 3’ में गाया था और अब ‘गलवान’ में भी गा रहा है।”

विवाद 2014 के एक पुरस्कार समारोह से शुरू हुआ था, जब सलमान ने मंच पर अरिजीत से कहा था कि वह थके हुए लग रहे हैं, जिस पर गायक ने मजाक में कहा था कि वह उनकी वजह से बोर हो रहे थे।

“बिग बॉस” के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में हास्य कलाकार रवि गुप्ता ने सलमान से पूछा कि कौन-सी फिल्म को करने का उन्हें अफसोस है। सलमान ने 1992 में आईं अपनी फिल्मों ‘सूर्यवंशी और ‘निश्चय’ का नाम लिया, लेकिन 2025 में आई फिल्म ‘सिकंदर’ का बचाव किया।

उन्होंने कहा, “मुझे हाल के समय में कोई भी फिल्म करने का अफसोस नहीं है। लोग कहते हैं कि शायद ‘सिकंदर’ वह फिल्म हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। फिल्म की कहानी अच्छी थी।”

इसके बाद सलमान ने फिल्म के निर्देशक ए. आर. मुरुगदॉस पर व्यंग्य करते हुए टिप्पणी की। मुरुगदॉस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान सेट पर समय पर नहीं पहुंचते थे।

सलमान ने जवाब दिया, “मैं रात नौ बजे सेट पर पहुंचता था और इससे दिक्कत होती थी। निर्देशक ने यही कहा, लेकिन उस वक्त मेरी पसली टूटी हुई थी। हाल ही में उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, जिसके अभिनेता सुबह छह बजे सेट पर पहुंच जाते थे।”

सलमान ने ‘मद्रासी’ फिल्म की असफलता पर चुटकी लेते हुए कहा, “उन्होंने ‘मद्रासी’ नाम की फिल्म बनाई है। यह बहुत बड़ी फिल्म है और ‘सिकंदर’ से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर (कामयाब) रही है।”