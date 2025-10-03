लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

"सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" ने पहले दिन 10.11 करोड़ रुपये की कमाई की

On

मुंबई, तीन अक्टूबर (भाषा) रोमांटिक कॉमेडी "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन 10.11 करोड़ रुपये की कमाई की। निर्माताओं ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

शशांक खेतान द्वारा निर्देशित और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन्स द्वारा निर्मित, यह फिल्म बृहस्पतिवार को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

फिल्म में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ मुख्य भूमिकाओं में हैं।

निर्माताओं की ओर से जारी किए गए एक प्रेस नोट में कहा गया कि, "'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन 10.11 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है, यह दोहरे अंकों की शुरुआत है जो हाल के दिनों में सबसे बड़ी त्योहारी मनोरंजक फिल्मों में से एक है।"

फिल्म "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" सनी(धवन) और तुलसी(कपूर) बचपन के प्रेमी है जो बाद में दिल्ली में मिलते हैं।

फिल्म का निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और खेतान ने किया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood

Related Posts

जेन-जी का राज कपूर-गुरु दत्त जैसे सिनेमा के दिग्गजों को भूलना चिंताजनक: सुभाष घई

जेन-जी का राज कपूर-गुरु दत्त जैसे सिनेमा के दिग्गजों को भूलना चिंताजनक: सुभाष घई

100 करोड़ के क्लब में शामिल हुयी जॉली एलएलबी-3

100 करोड़ के क्लब में शामिल हुयी जॉली एलएलबी-3

नीरज घायवान ने कहा था, ‘होमबाउंड’ फिल्म के किरदारों को हल्के में नहीं ले सकते: ईशान खट्टर

नीरज घायवान ने कहा था, ‘होमबाउंड’ फिल्म के किरदारों को हल्के में नहीं ले सकते: ईशान खट्टर

ममूटी, अमिताभ बच्चन और अन्य सितारों ने मोहनलाल को बधाई दी

ममूटी, अमिताभ बच्चन और अन्य सितारों ने मोहनलाल को बधाई दी