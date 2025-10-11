अमिताभ बच्चन का 83वां जन्मदिन: बॉलीवुड सितारों ने दी शुभकामनाएं

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के शनिवार को 83वें जन्मदिन पर फिल्म जगत के उनके सहकर्मियों, सह-कलाकारों व प्रशंसकों ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने ‘इंस्टाग्राम’ पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

नव्या ने पोस्ट में कहा, “जन्मदिन मुबारक हो नाना।” तेलुगु की सफल फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ में अमिताभ बच्चन के सह-कलाकार प्रभास ने भी ‘इंस्टाग्राम’ पर एक पोस्ट कर उन्हें बधाई दी।

अभिनेता ने कहा, “आपकी विरासत का साक्षी बनना और आपके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका आने वाला साल शानदार रहे, सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।”

अजय देवगन ने ‘रनवे 34’ में अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हुए फिल्म के निर्देशन के दौरान की यादें ताजा की। देवगन ने फिल्म के एक दृश्य के साथ लिखा, “सबसे मुश्किल काम सर के 'शॉट' देने के बाद ‘कट’ कहना था।”

अभिनेत्री कृति सनोन ने अमिताभ बच्चन के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, सर! आपकी विरासत, प्रतिभा और गर्मजोशी हम सभी को प्रेरित करती रहेगी।”

शिल्पा शेट्टी ने दिग्गज अभिनेता अमिताभ को ‘खुशी, सफलता और उत्तम स्वास्थ्य’ की शुभकामनाएं दीं जबकि सोनम कपूर ने अमिताभ की एक तस्वीर साझा की और बस इतना लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे अमित अंकल’।

दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपनी प्रतिष्ठित फिल्मों की तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर अमिताभ बच्चन के सम्मान में एक पोस्ट किया और कहा कि उनके मन में दिग्गज अभिनेता के लिए ‘बेहद सम्मान’ है।

फिल्म निर्माता-कोरियोग्राफर फराह खान ने भी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “हैप्पी बर्थडे लेजेंड।” फिल्म निर्माता शूजित सरकार और मोहित सूरी ने भी वरिष्ठ अभिनेता को अपनी शुभकामनाएं दीं।

‘पीकू’, ‘गुलाबो सिताबो’ फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके सरकार ने अपने करियर पर दिग्गज अभिनेता के प्रभाव को लेकर आभार व्यक्त किया।

सरकार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “मुझे लगता है कि मेरे जीवन में उनकी (अमिताभ बच्चन) भागीदारी असाधारण रही है। उनके बिना मैं आज जहां हूं, वहां नहीं पहुंच पाता। मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए हामी भरी। उन्हें शुभकामनाएं। मैं आभारी हूं कि वे मेरे जीवन में आए।”

अमिताभ बच्चन ने 1969 में ‘सात हिंदुस्तानी’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की लेकिन 1973 की फिल्म ‘जंजीर’ ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया। अमिताभ को 1970 के दशक का ‘एंग्री यंग मैन’ भी कहा जाता था और ‘डॉन’, ‘शोले’ जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया।

वर्ष 1990 के दशक में करियर में कुछ समय तक असफलता झेलने के बाद अमिताभ बच्चन ने 2000 में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मेजबान के रूप में जबरदस्त वापसी की और ‘ब्लैक’, ‘खाकी’, ‘चीनी कम’, ‘सरकार’, ‘पा’, ‘पिंक’ और ‘झुंड’ जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाईं।