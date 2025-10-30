अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस का ट्रेलर देख भावुक हुए अमिताभ बच्चन

मुंबई, 30 अक्टूबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्त्य नंदा की आने वाली फिल्म इक्कीस का ट्रेलर देख भावुक हो गये।

अगस्त्य नंदा ने वर्ष 2023 में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज जोया अख्तर निर्देशित द आर्चीज से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन बड़े पर्दे पर वह अब एंट्री मारने वाले हैं। वह अब इक्कीस में नजर आयेगे। फिल्म इक्कीस का ट्रेलर रिलीज हो गया है।

अमिताभ ने एक्स हैंडल पर इक्कीस का ट्रेलर शेयर किया है।इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने अपने नाती के लिए भावुक नोट में लिखा, "अगस्त्य! जब तुम पैदा हुए थे, तो मैंने तुम्हें अपने हाथों में लिया था। कुछ महीने बाद मैंने तुम्हें फिर से अपने हाथों में लिया और तुम्हारी नाजुक उंगलियां मेरी दाढ़ी से खेलने लगीं।

आज तुम पूरी दुनिया के थिएटरों में परफॉर्म कर रहे हो। तुम स्पेशल हो। मेरी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम हमेशा अपने काम से नाम कमाओ और परिवार के लिए सबसे बड़ा गर्व बनो।"

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इक्कीस 1971 के युद्ध पर आधारित है जिसमें एक 21 साल के लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में अगस्त्य, अरुण का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में अगस्त्य के अलावा धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, आद्यांशी कपूर, श्री बिश्नोई और सिकंदर खेर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।