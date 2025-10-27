‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ बेहतरीन सीरीज, शाहरुख को अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए: थरूर

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की सीरीज ‘‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’’ की तारीफ करते हुए कहा है कि यह ओटीटी पर अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक है और शाहरुख खान को अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए।

उन्होंने रविवार को अपने ‘एक्स’ हैंडल पर इस सीरीज की तारीफ करते हुए एक पोस्ट लिखा और कहा कि इसकी तारीफ के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं।

लोकसभा सदस्य ने इस सीरीज को देखने के बाद यह पोस्ट किया था।

‘‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’’ का निर्देशन आर्यन खान ने किया है और इसके साथ ही रचनात्मक जगत में उनकी पारी का आगाज हुआ है।

थरूर ने कहा, ‘‘मैं दो दिनों से सर्दी-खांसी से जूझ रहा हूं और कई कार्यक्रम रद्द कर रहा हूं। मेरे स्टाफ और मेरी बहन स्मिता थरूर ने मुझे कंप्यूटर से ध्यान हटाकर ‘नेटफ्लिक्स’ की सीरीज़ देखने के लिए मनाया और यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। यह ओटीटी खरा सोना है।’’

उनका कहना है, ‘‘अभी-अभी आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म, "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" देखी और मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं बचे हैं। लेखन धारदार है, निर्देशन बेबाक है और व्यंग्य की निडरता है, बॉलीवुड को इसकी जरूरत है।’’

थरूर ने कहा कि एक पिता के तौर पर शाहरूख खान को अपने बेटे पर गर्व करना चाहिए।