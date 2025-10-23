मेरी दो और रचनाएं बिना अनुमति के तमिल फिल्म में इस्तेमाल हुईं: इलैयाराजा ने अदालत में कहा

चेन्नई, 23 अक्टूबर (भाषा) जाने-माने संगीत निर्देशक इलैयाराजा ने मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि उनकी दो और रचनाएं बिना उनकी अनुमति के एक नयी तमिल फिल्म में इस्तेमाल की गई हैं।

‘सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ सहित तीन संगीत कंपनियों के खिलाफ इलैयाराजा की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ के समक्ष बुधवार को संगीतकार के वकील ने यह दलील रखी।

याचिका में संगीतकार ने उनके गीतों के “अनधिकृत” इस्तेमाल का आरोप लगाया है।

इलैयाराजा के वकील ने बताया कि प्रदीप रंगनाथन अभिनीत हालिया तमिल फिल्म ‘डूड’ में उनके दो गीतों का उपयोग किया गया।

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को इस मामले में एक अलग याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, सोनी म्यूजिक ने इलैयाराजा के गानों से हुई अपनी कमाई का ब्योरा एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपा और बताया कि उच्चतम न्यायालय ने कॉपीराइट संबंधी मामले को मुंबई उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की कंपनी की याचिका पर संगीतकार से जवाब मांगा है।

न्यायाधीश ने सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।