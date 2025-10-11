दे दे प्यार दे 2 के लिए अजय देवगन तैयार, मेकर्स ने अनाउंस की रिलीज डेट

मुंबई, 11 अक्टूबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन अब अपने फैंस के लिए एक बार फिर बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं। पिछली बार वह फिल्म ;सन ऑफ सरदार 2; में नज़र आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई।

हालांकि अब अजय ने इस असफलता की भरपाई करने और दर्शकों को एक बार फिर हंसाने-रुलाने की पूरी तैयारी कर ली है। अभिनेता ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म दे दे प्यार दे 2 का मोशन पोस्टर रिलीज़ कर दिया है और साथ ही इसकी रिलीज़ डेट की भी घोषणा की है।

सोशल मीडिया पर मोशन पोस्टर शेयर करते हुए अजय देवगन ने लिखा, दे दे प्यार दे का सीक्वल मेरे लिए बहुत खास है। क्या आशीष को आखिरकार मिलेगी आयशा के माता-पिता की मंज़ूरी? प्यार बनाम परिवार… ये जंग अब और मज़ेदार होने वाली है। दे दे प्यार दे 2; 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

2019 में आई पहली फिल्म दे दे प्यार दे को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह और तब्बू की केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। वहीं अब इसके सीक्वल में कहानी को और आगे बढ़ाते हुए रोमांस और कॉमेडी का दोगुना डोज़ मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक,दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन के साथ इस बार कई नए चेहरे भी नज़र आएंगे।

फिल्म में आर. माधवन और जावेद जाफरी के बेटे मीज़ान जाफरी अहम किरदार निभाने वाले हैं। दे दे प्यार दे 2 का निर्देशन एक बार फिर उसी हल्के-फुल्के और मनोरंजक अंदाज़ में किया जा रहा है, जिसके लिए पहली फिल्म जानी जाती थी।

फिल्म का संगीत, संवाद और कहानी, तीनों ही तत्व दर्शकों को रोमांस, हास्य और इमोशन से भरपूर अनुभव देने वाले हैं। 14 नवंबर 2025 को दीवाली वीकेंड पर रिलीज़ होने जा रही यह फिल्म निश्चित रूप से अजय देवगन के फैंस के लिए एक बड़ा सिनेमाई तोहफा साबित हो सकती है।