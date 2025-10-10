लोकतेज WhatsApp channel
मनोरंजन

अनुपर्णा रॉय की फिल्म “सोंग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रिस” भारतीय फिल्म महोत्सव सिडनी 2025 का समापन करेगी

मुंबई, 10 अक्टूबर (वेब वार्ता)। भारतीय फिल्म महोत्सव सिडनी (आईएफएफएस) के 11वें संस्करण ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि इस साल का क्लोज़िंग नाइट फिल्म “सोंग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रिस” होगी, जिसका निर्देशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फिल्ममेकर अनुपर्णा रॉय ने किया है।

यह समापन समारोह 12 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।हाल ही में इस फिल्म ने 2025 वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओरीजोंटी अवॉर्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता था।

“सोंग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रिस” यादों, जीवन की दृढ़ता और इंसान व प्रकृति के पवित्र रिश्ते पर एक भावनात्मक और गहराई से जुड़ी फिल्म है। हिंदी भाषा में बनी यह फिल्म आईएफएफएस में ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर के रूप में प्रदर्शित होगी और इसे साल की सबसे बड़ी भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में से एक माना जा रहा है।

फेस्टिवल डायरेक्टर मितु लांगे ने इस फिल्म के चयन पर खुशी जताते हुए कहा, “हमारे 11वें वर्ष के समापन के लिए इससे बेहतर फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सोंग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रिस वह सब कुछ दर्शाती है जिसके लिए आईएफएफएस खड़ा है, ऐसी सिनेमा जो भावनाओं को जगाए, सोचने पर मजबूर करे और दिल को छू जाए।

अनुपर्णा रॉय ने एक ऐसी सिनेमाई कविता रची है जो वैश्विक स्तर पर गूंजती है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ी है। हमें इसका ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर प्रस्तुत करने का सम्मान पाकर गर्व हो रहा है।”

आईएफएफएस के 11वें संस्करण में भारतीय सिनेमा के श्रेष्ठ प्रदर्शन को मनाने के लिए कई शानदार फिल्में, चर्चाएं और मास्टरक्लास शामिल की गई हैं। महोत्सव का समापन अनुपर्णा रॉय की इस अवॉर्ड-विनिंग फिल्म के साथ होगा, जिसने इसे भारतीय फिल्मकारों और वैश्विक दर्शकों के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में स्थापित कर दिया है।

