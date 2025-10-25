अभिनेता सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन

मुंबई, 25 अक्टूबर (भाषा) बॉलीवुड अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। शाह के प्रबंधक ने यह जानकारी दी।

शाह को फिल्म ‘‘जाने भी दो यारो’’, ‘‘मैं हूं ना’’ और मशहूर टीवी शो ‘‘साराभाई वर्सेज साराभाई’’ में अपने अभिनय के लिए खास तौर पर सराहा जाता है।

तीस से ज्यादा वर्षों से सतीश शाह के निजी सहायक रहे रमेश कडातला ने बताया कि अभिनेता का दोपहर के समय बांद्रा पूर्वी स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।

कडातला ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ, हालांकि हम उनकी मौत के कारणों के बारे में डॉक्टर की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।’’

शाह के मित्र और फिल्म जगत के सहयोगी अशोक पंडित ने अभिनेता के निधन पर दुख जताया और कहा, ‘‘यह हमारे उद्योग के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वह बहुत खुशमिजाज व्यक्ति थे।’’

पच्चीस जून, 1951 को जन्मे शाह भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत की एक प्रमुख हस्ती थे। अपने कई दशक के फिल्मी करियर के दौरान उन्हें ‘‘जाने भी दो यारो’’, ‘‘मालामाल’’, ‘‘हीरो हीरालाल’’, ‘‘मैं हूं ना’’ और ‘‘कल हो ना हो’’ जैसी फिल्मों में अपनी हास्य शैली के लिए सराहा जाता है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) से स्नातक शाह ने शुरुआत में ‘‘अरविंद देसाई की अजीब दास्तां’’ (1978) और ‘‘गमन’’ (1979) जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं।

फिल्म निर्माता कुंदन शाह की 1983 की क्लासिक फिल्म ‘‘जाने भी दो यारो’’ में भ्रष्ट नगर आयुक्त डी'मेलो की भूमिका निभाने के बाद वह घर-घर में मशहूर हो गए।

भ्रष्टाचार पर आधारित हास्य-व्यंग्य वाली इस फिल्म में शाह ने नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और पंकज कपूर जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ अभिनय किया था।

सतीश शाह को ‘‘ये जो है जिंदगी’’ (1984) जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जहां उन्होंने 55 एपिसोड में 55 अलग-अलग किरदार निभाए।

शाह ने डिजाइनर मधु शाह से शादी की थी।

फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया।

फिल्म निर्देशक फराह खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रिय सतीश, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपके साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव था। आपका मुझे रोज मीम्स और चुटकुले भेजना याद आएगा।’’

करण जौहर ने ‘इंस्टाग्राम’ पर शाह की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ‘‘सतीश शाह, ओम शांति।’’