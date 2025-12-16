Corticobasal® और Strategic Implantology में Delhi NCR के Leader
नई दिल्ली, दिसंबर 15: डॉ. रोहित यादव, दिल्ली NCR के एक प्रमुख कॉर्टिकोबासल® और स्ट्रेटेजिक इम्प्लांटोलॉजिस्ट (Corticobasal® and Strategic Implantologist), तत्काल, ग्राफ्ट-मुक्त डेंटल इम्प्लांट समाधान (dental implant solutions) प्रदान करते हैं।
Corticobasal® Implantologist के रूप में
डॉ. रोहित यादव ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें जबड़े की मजबूत और घनी cortical bone का इस्तेमाल होता है। यह हड्डी तुरंत स्थिरता प्रदान करती है, जिससे 48 से 72 घंटे के भीतर fixed teeth लगाए जा सकते हैं। इस पद्धति में पारंपरिक इम्प्लांट्स की महीनों लंबी healing की आवश्यकता नहीं होती।
Strategic Implantologist के रूप में
Strategic Implantology में वे biomechanical principles को लागू करते हैं, जिससे full-mouth rehabilitation संभव हो पाता है—चाहे केस कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो।
Diabetes, osteoporosis या low bone density जैसी स्थितियों वाले मरीज, जिन्हें पहले implants के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, अब उनके expertise से सुरक्षित और predictable परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
दोनों Approach का Integration
इन दोनों approaches के एकीकृत उपयोग से डॉ. रोहित यादव की treatment philosophy में precision engineering और deep biological understanding का संगम होता है। इससे dental implantology में न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया benchmark स्थापित हुआ है।
अनुभव जो बदलाव लाता है
Dr. Rohit Yadav कई वर्षों से dental implantology procedures को उच्च सफलता और सटीकता के साथ करते आ रहे हैं। उनकी skills ने उन्हें भारत के leading Corticobasal® Implantologist में स्थान दिलाया है।
हर patient को एक structured और personalized treatment journey मिलती है, जिसमें शामिल है:
• Comprehensive Assessment: Bone structure और oral health का digital diagnostics
• Custom Treatment Plan: Individual needs और medical history के अनुसार tailored plan
• Immediate Functionality: 48–72 घंटे में fixed teeth placement
• Long-Term Follow-Up: Treatment के बाद regular monitoring
दिल्ली NCR व नोएडा में Experienced Dental Implant Specialist
Delhi NCR advanced dental implant treatments का प्रमुख hub बन चुका है।
Dr. Rohit Yadav, एक internationally recognized Corticobasal® Implantologist, modern implant dentistry के भरोसेमंद नामों में से हैं। उनकी clinic Re-Hab Dental Centre, Noida, जटिल dental conditions के लिए world-class implant उपचार चाहने वालों की पसंदीदा destination है।
Dr. Rohit Yadav को क्यों चुनें?
High-quality dental care के लिए aesthetics और functionality—दोनों की गहरी समझ आवश्यक है।
हजारों smiles restore करने के साथ-साथ hope और trust देना ही डॉ. रोहित यादव की असली legacy है।
• Globally trained Corticobasal® Implantologist
• Advanced technologies: 3D CBCT imaging, intraoral scanners, digitally guided prosthetic design
• Severe bone loss वाले cases बिना painful bone grafting के treatment
• Patient comfort और long-term stability पर मुख्य focus
• कई patients ने अनुभव को “life-changing” बताया है
Corticobasal® और Strategic Implants क्यों हैं Future?
• Bone grafting और sinus lift की जरूरत नहीं
• Immediate loading संभव
• Minimal surgical intervention
• Stable और long-lasting results
Smile और Life Transformation
Patients के अनुभव ही असली सफलता का माप हैं। कई मरीजों ने Dr. Yadav की देखरेख में अपना smile और confidence तेजी से वापस पाया है।
सफल इलाज वही है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बहाल करे, बल्कि आत्म-विश्वास और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाए।
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ लंबे समय से दंत समस्याओं के कारण मरीज मुस्कुराने में झिझकते थे, लेकिन Dr. Yadav की विशेषज्ञता, personalized care और आधुनिक तकनीकों के बाद अब वे खुलकर मुस्कुराते हैं। यही सकारात्मक अनुभव Re-Hab Dental Centre की सबसे बड़ी पूंजी है।
FAQ (सामान्य प्रश्न)
Delhi NCR के top dental implant specialist कौन हैं?
Dr. Rohit Yadav, leading Corticobasal® और Strategic Implantologist, graft-free treatment solutions के लिए जाने जाते हैं।
Corticobasal® Implantologist में क्या फर्क है?
वे strong, dense basal bone में implants anchor करते हैं, जिससे immediate teeth placement संभव होती है।
Fixed teeth कितने समय में मिल सकते हैं?
Corticobasal® तकनीक से 48–72 घंटे में fixed teeth लगाए जाते हैं।
Corticobasal® या Strategic Implants कितने समय तक चलते हैं?
सही oral hygiene और regular follow-up से ये implants कई दशक चल सकते हैं।
Hospitalization की जरूरत होती है क्या?
नहीं, procedure local anesthesia में होता है। मरीज अगले दिन सामान्य activities कर सकते हैं।
International Patients India क्यों चुनते हैं?
भारत तेजी से dental tourism का प्रमुख केंद्र बन रहा है, क्योंकि यहाँ advanced dental treatment, cost efficiency और highly skilled professionals का अनूठा संगम मिलता है।
मुख्य कारण:
• Advanced Treatment & Technology: CAD/CAM, laser dentistry, 3D imaging सहित अत्याधुनिक सुविधाएँ
• Cost Efficiency: Western countries की तुलना में 50%–70% तक लागत बचत
• Skilled Dentists: International training प्राप्त विशेषज्ञ, global standards का पालन
• Patient Experience & Travel: उपचार के साथ-साथ पर्यटन और यात्रा सहायता
इन कारणों से भारत वैश्विक dental tourism map पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है।
Dr. Rohit Yadav की Legacy
डॉ. यादव को न केवल एक कुशल चिकित्सक, बल्कि विशेष रूप से Corticobasal® Implantology में “Best” के रूप में मान्यता प्राप्त है।
Research और innovation के माध्यम से वे implantology में भारत को global stage पर elevate कर रहे हैं। Mentorship और awareness के जरिए भी वे इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं।
हजारों smiles restore करने के साथ hope और trust देना ही उनकी असली legacy है—और यही उनकी मानवीय व पेशेवर यात्रा का सार है।
For Consultation
Dr. Rohit Yadav, Corticobasal® Implantologist
C/o VNA Hospital 1, Navjeevan Vihar,
Geetanjali Enclave, Malviya Nagar,
New Delhi – 110017
+91-85109-75866
www.drrohityadav.com
यह प्रेस विज्ञप्ति केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से जारी की गई है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय या पेशेवर सलाह के रूप में न माना जाए। किसी भी निर्णय से पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें।