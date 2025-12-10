अनुदीप फाउंडेशन और डीबीएस बैंक इंडिया ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डीपटेक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया
मुंबई (महाराष्ट्र), दिसंबर 10: आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर युवाओं के जीवन को बदलने के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन, अनुदीप फाउंडेशन फॉर सोशल वेलफेयर ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ साझेदारी में, नवी मुंबई के ऐरोली में अपने नए डीपटेक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।
यह मुंबई, कोलकाता, पुणे और चेन्नई के वंचित समुदायों के २,४०० युवाओं को कुशल और सशक्त बनाने की उनकी तीन-वर्षीय पहल में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।
इस कार्यक्रम का लक्ष्य न्यूनतम ७०% प्लेसमेंट दर प्राप्त करना है, जिसमें प्रशिक्षित युवाओं का अपेक्षित मासिक वेतन ₹२२,००० से ₹२५,००० के बीच होगा, जो उनके आर्थिक उत्पन्न में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
डीबीएस बैंक इंडिया द्वारा समर्थित 'वंचित युवाओं के लिए डीपटेक कार्यक्रम' भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ते कौशल अंतर को संबोधित करता है। यह नॉन-प्रोग्रामिंग डिजिटल तकनीकों, संचार, करियर की तैयारी और सॉफ्ट स्किल्स में उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण प्रदान करता है। एआई (AI) टूल्स, गेमिफिकेशन और Moodle-आधारित एलएमएस (LMS) द्वारा संचालित एक मिश्रित शिक्षण (Blended Learning) मॉडल के माध्यम से, यह कार्यक्रम सीखने वालों को डिजिटल कार्यबल के लिए तैयार करता है, जिसमें Mettl द्वारा तृतीय-पक्ष आकलन (third-party assessments) मानकीकृत मूल्यांकन और नौकरी की तैयारी सुनिश्चित करता है।
इस अवसर पर अनुदीप फाउंडेशन के वरिष्ठ नेतृत्व सदस्य और डीबीएस बैंक इंडिया के सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने सीखने वालों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया।
स्वागत भाषण में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने और वंचित युवाओं के लिए मज़बूत करियर के अवसर पैदा करने के एकजुट दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया।
लाभार्थी जुड़ाव खंड के दौरान, छात्रों ने कुशलतापूर्वक अपने प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया, जिससे उनकी तकनीकी दक्षता और कार्यक्रम के प्रारंभिक लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया।
नेकज़ाद वकील, कार्यकारी निदेशक, ग्रुप स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस, डीबीएस बैंक इंडिया ने कहा, “हमें ऐरोली में डीपटेक प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन के लिए अनुदीप फाउंडेशन के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। यह समावेशन को बढ़ावा देने और वंचित युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ सशक्त बनाने के हमारे बड़े प्रयासों और प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
हमारा मानना है कि महत्वपूर्ण कौशल अंतराल को दूर करने से स्थायी करियर के रास्ते बन सकते हैं। अगली पीढ़ी के बीच उन्नत तकनीकी क्षमताओं के विकास का समर्थन करके, हमारा लक्ष्य आर्थिक अवसर पैदा करने और लचीले समुदाय बनाने में योगदान देना है।”
मोनिशा बनर्जी, सीईओ, अनुदीप फाउंडेशन ने कहा, “अनुदीप में, हमारा मानना है कि सफलता 'पहुंच' (Access) से शुरू होती है। बाज़ार-संचालित कौशल, मेंटरशिप और रोज़गार के अवसर प्रदान करके, हम वंचित समुदायों के युवाओं को उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम बनाते हैं।”
डीबीएस बैंक इंडिया बैंकिंग से परे प्रभाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीबीएस फाउंडेशन द्वारा इन प्रयासों को और मज़बूती मिलती है, जिसका सक्रिय रूप से एशिया में कमज़ोर समुदायों के जीवन और आजीविका को ऊपर उठाने का लक्ष्य है।
अनुदीप फाउंडेशन के बारे में
अनुदीप फाउंडेशन फॉर सोशल वेलफेयर पूरे भारत में डिजिटल कौशल विकास और आजीविका सशक्तिकरण चलाने वाला एक अग्रणी एनजीओ है। २००७ में अपनी स्थापना के बाद से, अनुदीप ने २२ राज्यों में ९०+ प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से ५,००,००० से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है।
ज़्यादा जानकारी के लिए www.anudip.org पर जाएं।
डीबीएस के बारे में
डीबीएस एशिया में एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है, जिसकी उपस्थिति १९ बाज़ारों में है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। डीबीएस को 'वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक' सहित कई वैश्विक सम्मान प्राप्त हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया www.dbs.com पर जाएं।