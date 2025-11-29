लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

Kamal Handa ने Sudesh Berry संग लॉन्च की 1g 24K Gold Jewellery—अब हर घर का होगा सोने का सपना

By Loktej
On
Kamal Handa ने Sudesh Berry संग लॉन्च की 1g 24K Gold Jewellery—अब हर घर का होगा सोने का सपना

नई दिल्ली: देश की सबसे भरोसेमंद 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड HANDA BANGLES के शोरूम में आज शानदार माहौल तब बना जब बॉलीवुड के दिग्गज श्री सुदेश बेरी ने विशेष दौरा किया। उन्होंने Founder KAMAL HANDA जी के साथ पूरी ज्वेलरी रेंज देखी और डिज़ाइन व कीमतों की जमकर तारीफ़ की।

श्री सुदेश बेरी ने कहा:
“इतनी खूबसूरत 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी इतनी किफायती कीमतों में मैंने पहले नहीं देखी। KAMAL HANDA जी की मेहनत साफ दिखाई देती है। इससे हर मध्यम वर्गीय परिवार का सोने का सपना सच हो सकता है।”

5 लाख रुपये का ओपन चैलेंज

Founder श्री KAMAL HANDA जी ने मीडिया को बताया:
“हमारी हर ज्वेलरी पर 100% शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड की परत होती है। अगर कोई साबित कर दे कि हमारी 1 ग्राम ज्वेलरी में 1 ग्राम शुद्ध सोना नहीं है, तो हम उसे 5 लाख रुपये देंगे।”
उन्होंने कहा कि HANDA BANGLES का उद्देश्य है कि “लाखों की ज्वेलरी अब हजारों में हर भारतीय तक पहुँच सके।”

सुदेश बेरी जी ने इस पहल की सराहना की और शोरूम के हर डिज़ाइन को पसंद किया। दोनों के बीच हुई बातचीत और 5 लाख वाला ओपन चैलेंज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।

HANDA BANGLES – 1GM 24-CARAT शुद्ध सोने की चमक, अब हर त्योहार और शादी के लिए सबकी पहुँच में।
CONTACT:
HANDA BANGLES
Website: www.handabangles.co.in
Customer Support: 9540270047

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: PNN

Related Posts

डॉ. अभिषेक वर्मा को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का आशीर्वाद

डॉ. अभिषेक वर्मा को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज का आशीर्वाद

सूरत : चिल्ड्रन डे पर पवासिया परिवार का मानवीय अभियान

सूरत : चिल्ड्रन डे पर पवासिया परिवार का मानवीय अभियान

'ईमानदारी विकल्प नहीं, बुनियाद है': IFS आशुतोष कुमार के मंत्र से बढ़ रही साइलेंट स्ट्रेंथ संस्कृति

'ईमानदारी विकल्प नहीं, बुनियाद है': IFS आशुतोष कुमार के मंत्र से बढ़ रही साइलेंट स्ट्रेंथ संस्कृति

सऱोवर न्यूट्रीफर्ट का उत्तर भारत में विस्तार: सतत कृषि और किसान आय बढ़ाने की पहल

सऱोवर न्यूट्रीफर्ट का उत्तर भारत में विस्तार: सतत कृषि और किसान आय बढ़ाने की पहल