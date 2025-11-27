हाफले ने शानदार, हैंडल-लेस किचन डिज़ाइन के लिए प्रोफिन गोला प्रोफाइल पेश किया

नई दिल्ली, नवंबर 26: जैसे-जैसे शहरी जीवन बदल रहा है, ओपन किचन मॉडर्न घरों का दिल बनते जा रहे हैं, ऐसी जगहें जो फंक्शनैलिटी के साथ डिज़ाइन की निरंतरता को मिलाती हैं।

इस बदलाव को दिखाते हुए, हाफले के प्रोफिन गोला प्रोफाइल आजकल के किचन में बिना हैंडल वाली कैबिनेटरी की खूबसूरती लाते हैं, जिससे साफ, बिना रुकावट वाली सतहें मिलती हैं जो स्टाइल और जगह दोनों को बढ़ाती हैं।

हाफले की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और बहुत बारीकी से बनाए गए, प्रोफिन गोला प्रोफाइल ड्रॉअर्स और कैबिनेट को आसानी से जोड़ने की सुविधा देते हैं, जिससे एक शानदार और मिनिमल लुक मिलता है जो मॉडर्न डिज़ाइन ट्रेंड्स के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। हाफले का इनोवेटिव फास्टनिंग सिस्टम आसान इंस्टॉलेशन और परफेक्ट अलाइनमेंट सुनिश्चित करता है, जो एफिशिएंसी और खूबसूरती दोनों देता है।

छह समकालीन फिनिश में उपलब्ध: सिल्वर, ग्रेफाइट, गोल्ड, रोज़ गोल्ड, डार्क ब्रॉन्ज़, और मैट ब्लैक, हाफले के प्रोफिन गोला प्रोफाइल अलग-अलग इंटीरियर पैलेट के साथ खूबसूरती से फिट हो जाते हैं। चाहे हल्के टोन के साथ हल्के से मिक्स हों या मेटैलिक हाइलाइट्स के तौर पर अलग दिखें, ये प्रोफाइल हर किचन में एक खास सोफिस्टिकेशन लाते हैं।

प्रोफिन रेंज के साथ, हाफले इंटेलिजेंट, डिज़ाइन-लेड सॉल्यूशंस के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाना जारी रखता है जो फंक्शनैलिटी को रिफाइंड एस्थेटिक्स के साथ मिलाते हैं और किचन को मॉडर्न लिविंग स्पेस के सच में सीमलेस एक्सटेंशन में बदल देते हैं।

सबसे पास के हाफले शोरूम या डिज़ाइन सेंटर का पता लगाने के लिए https://www.hafeleindia.com/en/info/service/contact-us/410/ पर लॉग ऑन करें।

कस्टमर केयर टोल फ्री: 1800 266 6667

कस्टमर केयर WhatsApp: +91 97691 11122

कस्टमर केयर ईमेल ID: customercare@hafeleindia.com

हाफले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है।

आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर और किचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंग, सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है। हाफले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है।

शोरूम सभी होम इंटीरियर और सुधार आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करते हैं।