ढाका में भारत की चमक: एशियन आर्चरी 2025 में विश्व नंबर 1 रैंकिंग और ऐतिहासिक 10 पदक

ढाका [बांग्लादेश], 24 नवंबर 2025: भारत ने ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में अपने सबसे प्रभावी अभियानों में से एक दर्ज किया, जहाँ देश ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते और विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की।

रिकर्व में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत का सबसे बड़ा क्षण रिकर्व डिवीजन में आया, जहाँ देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों रिकर्व व्यक्तिगत खिताब जीते।

धीरज बोम्मदेवरा

अंकिता भगत

दोनों ने फाइनल में संयम और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया।

18 वर्षों बाद पुरुष रिकर्व टीम को स्वर्ण

यशदीप भोये, अतनु दास और राहुल ने दबाव वाले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण जीता।

महिला रिकर्व टीम का प्रदर्शन

ऑल-इंडिया सेमीफ़ाइनल सुनिश्चित हुआ, जिसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में:

अंकिता – स्वर्ण

संगीता – कांस्य

कंपाउंड आर्चरी में निरंतर उत्कृष्टता

ज्योतिSurekha वेन्नम ने:

कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्वर्ण

कंपाउंड महिला टीम स्वर्ण

जीतकर अपना तीसरा व्यक्तिगत महाद्वीपीय खिताब दर्ज कराया।

कंपाउंड महिला टीम और मिश्रित टीम ने भी निर्णायक जीत हासिल की।

बीएएफ महासचिव का वक्तव्य

श्री वीरेंद्र सचदेवा, माननीय महासचिव, भारतीय तीरंदाजी संघ ने कहा:

“हमारे खिलाड़ियों ने हर स्पर्धा में अद्भुत गहराई, संयम और प्रतिस्पर्धात्मक गुणवत्ता प्रदर्शित की है… एशियाई तीरंदाजी में भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है, और हम आगामी विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक स्पर्धाओं में और बुलंदियों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

पूर्ण पदक तालिका — एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025

स्वर्ण – 6

रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत: धीरज बोम्मदेवरा

रिकर्व महिला व्यक्तिगत: अंकिता भगत

रिकर्व पुरुष टीम: यशदीप भोये, अतनु दास, राहुल

कंपाउंड महिला व्यक्तिगत: ज्योतिSurekha वेन्नम

कंपाउंड महिला टीम: दीक्षा, ज्योतिSurekha वेन्नम, पृथिका प्रदीप

कंपाउंड मिश्रित टीम: अभिषेक वर्मा, दीक्षा

रजत – 3

रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत: राहुल

कंपाउंड महिला व्यक्तिगत: पृथिका प्रदीप

कंपाउंड पुरुष टीम: अभिषेक वर्मा, साहिल जाधव, प्रथमेश फुगे

कांस्य – 1

रिकर्व महिला व्यक्तिगत: संगीता

WAA कांग्रेस 2025 में भारत की प्रशासनिक उपलब्धि

ढाका में आयोजित 2025 WAA कांग्रेस में छह भारतीय अधिकारियों का चयन वर्ल्ड आर्चरी एशिया की प्रमुख समितियों में हुआ।

मुख्य उपलब्धि—

श्री वीरेंद्र सचदेवा, माननीय महासचिव, भारतीय तीरंदाजी संघ, को सर्वाधिक मतों से कार्यकारी सदस्य चुना गया।

निर्वाचित प्रतिनिधि:

श्री वीरेंद्र सचदेवा – कार्यकारी बोर्ड

डॉ. जोरिस पॉलोज़ – संविधान एवं नियम समिति

पाइआ बान्यल्ला वॉर नोंगब्री – तकनीकी समिति

रुपेश कर – जजेस समिति

कृष्ण बहादुर गुरूंग – खेल विज्ञान एवं चिकित्सा समिति

लोकेश चंद – कोचेस समिति

भारत का प्रदर्शन (विश्व नंबर 2 रैंकिंग) और प्रशासनिक नेतृत्व इस खेल को देश में नए परिवर्तनकारी चरण में ले जा रहा है।

अधिक जानकारी के लिए

Instagram: https://www.instagram.com/indianarchery/