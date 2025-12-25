सूरत : ‘GST की समस्याएं और समाधान’ पर चैंबर का गाइडेंस सेशन आयोजित

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने सूरत टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन और बारडोली प्रदेश टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के सहयोग से सरसाना स्थित समहति में ‘GST की समस्याएं और समाधान’ विषय पर एक गाइडेंस सेशन का सफल आयोजन किया।

इस सेशन में मुख्य वक्ता के रूप में SGCCI के ग्रुप चेयरमैन और GST विशेषज्ञ CA हार्दिक शाह ने टिम्बर व्यवसाय से जुड़े GST के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।

चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने व्यापारियों से चैंबर की सदस्यता लेने और चैंबर द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय दौरों में भाग लेने की अपील की।

CA हार्दिक शाह ने अपने संबोधन में बताया कि GST 2.0 के तहत कई अहम सुधार किए गए हैं। उन्होंने ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के लिए सप्लायर के रिटर्न की नियमित जांच पर जोर दिया और बताया कि अब केंद्र और राज्य GST विभाग AI टूल्स के माध्यम से GSTR-1 और ई-वे बिल का मिलान कर रहे हैं। उन्होंने व्यापारियों को छोटी-छोटी GST त्रुटियों से बचने के उपाय बताए, ताकि पेनल्टी और नोटिस की स्थिति से बचा जा सके।

रिफंड प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर रिफंड को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है, जिसके बाद अपील का विकल्प उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही उन्होंने सेक्शन 73, 74, नए सेक्शन 76, रिफंड और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम का संचालन चैंबर की GST कमेटी के चेयरमैन सी. मुकुंद चौहान ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सूरत टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री किशोर पटेल के स्वागत भाषण से हुई, जबकि बारडोली प्रदेश टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री गौरांग धनानी ने आयोजन की जानकारी दी।

विशेष अतिथि के रूप में ऑस्ट्रेलिया से आए गुजरात टिम्बर मर्चेंट्स फेडरेशन के पूर्व चीफ सेक्रेटरी प्रेमजी पटेल ने अपने अनुभव साझा किए। सेशन के अंत में सवाल-जवाब और ओपन फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने अपनी GST संबंधी समस्याएं रखीं और विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त किया।

इस गाइडेंस सेशन में बड़ी संख्या में टिम्बर व्यापार से जुड़े व्यापारी और उद्योगपति उपस्थित रहे।