सूरत : चैंबर के डेलीगेशन ने रेज़ोन सोलर लिमिटेड का औद्योगिक दौरा किया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने चैंबर के सदस्यों के लिए किम–कोसांबा स्थित रेज़ोन सोलर लिमिटेड का औद्योगिक दौरा आयोजित किया।

रेज़ोन सोलर लिमिटेड की ओर से मिस्टर फेनिल पटेल ने चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मिस्टर निखिल मद्रासी, ऑल एग्ज़िबिशन कमेटी के चेयरमैन मिस्टर किरण ठुमर और इंडस्ट्रियल विज़िट कमेटी के सदस्यों मिस्टर चेतन सेठ और मिस्टर अमित शाह का स्वागत किया।

दौरे के दौरान चैंबर डेलीगेशन को रेज़ोन सोलर की आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तृत परिचय कराया गया। कंपनी की टीम ने हाई-क्वालिटी सोलर पैनल निर्माण में उपयोग होने वाली अत्याधुनिक TOPCon तकनीक के फ़ायदों, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और ऊर्जा बचत से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी।

साथ ही, रेज़ोन सोलर की ग्लोबल मार्केट में उपस्थिति, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रति प्रतिबद्धता, रिसर्च एवं इनोवेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और 2017 से अब तक कंपनी की विकास यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। टीम ने डेलीगेशन को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल हैंडलिंग और एक्सपोर्ट क्षमताओं का भी विस्तृत अवलोकन कराया।

चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि इस विज़िट का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच सस्टेनेबल एनर्जी, आधुनिक प्रोडक्शन टेक्निक्स और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के प्रति जागरूकता और प्रोत्साहन बढ़ाना था। यह दौरा चैंबर सदस्यों के लिए सोलर इंडस्ट्री में हो रहे तकनीकी नवाचारों को समझने का एक उत्कृष्ट अवसर साबित हुआ।