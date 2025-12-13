सूरत : देश भर के मेयरों का जमावड़ा,  ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ़ मेयर्स की 116वीं मीटिंग शुरू

सूरत। सूरत शहर ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की अहम बैठक की मेज़बानी की है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 116वीं एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग शनिवार से शुरू हुई, जो रविवार तक जारी रहेगी। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए 40 से अधिक मेयर भाग ले रहे हैं। मीटिंग की अध्यक्षता सूरत के मेयर दक्षेश मवाणी ने की।

शहर के अडाजन इलाके में आयोजित इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देश के अलग-अलग हिस्सों से आए मेयरों का स्वागत करते हुए सूरत की सराहना की और कहा कि देश के समग्र विकास के लिए शहरों का विकास बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसकी प्रेरणा 1924 से 1928 के अहमदाबाद काल से जुड़ी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी परिवर्तन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आधुनिक शहरी विकास की नींव रखी गई। वर्ष 2005 में पहली बार ‘अर्बन डेवलपमेंट ईयर’ मनाया गया और वर्ष 2025 को भी अर्बन डेवलपमेंट वर्ष के रूप में मनाया गया है।

उन्होंने बताया कि गुजरात देश का पहला राज्य है, जिसने मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती योजना लागू की। इस योजना के तहत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी, मुख्यमंत्री अर्बन रोड्स स्कीम जैसे विकास कार्यों से शहरों में ईज़ ऑफ लिविंग को बेहतर बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। आज मेट्रो रेल, ई-सिटी बस और ग्रीन मोबिलिटी मॉडल के रूप में उभर चुके हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में बने डायमंड बुर्स की भी विशेष प्रशंसा की और कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस सूरत में बनाया गया है, जो शहर की वैश्विक पहचान को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में देश में शहरीकरण की दर 37 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गई है और वर्ष 2047 तक इसके 70 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। लक्ष्य है कि शहरों का GDP में 70 प्रतिशत योगदान सुनिश्चित किया जाए। गुजरात के तेज़ विकास को देखते हुए 9 नगरपालिकाओं को मेट्रोपॉलिटन नगरपालिकाओं के रूप में अपग्रेड किया गया है।

प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने “अच्छी कमाई और बेहतर जीवन” के उद्देश्य से विकसित गुजरात रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत 6 प्रमुख क्षेत्रों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है और वरिष्ठ IAS अधिकारियों को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के सशक्त और योजनाबद्ध विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और भारत वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त बनेगा।

सूरत हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है: दक्षेश मावाणी

सूरत में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 116वीं कार्यकारी समिति की बैठक में, सूरत शहर के मेयर और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के महासचिव दक्षेश मावाणी ने राज्य के मुख्यमंत्री सहित सूरत आए देश के सभी मेयरों का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि सूरत शहर को हवा, सफाई, पानी की ताकत के लिए कई अवॉर्ड मिले हैं। स्वच्छता सर्वे में सूरत को देश के सबसे साफ शहर के तौर पर सुपर लीग में भी शामिल किया गया था। इंडियन आर्मी में सूरत से मॉडर्न वॉरशिप INS शामिल किया गया, जो हमारे और देश के लिए गर्व की बात है। सूरत शहर को हीरे और कपड़ों के शहर के तौर पर जाना जाता है। सूरत शहर में 22 से ज़्यादा राज्यों के लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। जिसकी वजह से सूरत को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। सूरत एक बेहतर भारत की मिसाल बन गया है।

सूरत शहर में हो रही मेयर काउंसिल की मीटिंग में 14 राज्यों के 37 मेयर मौजूद हैं। जो सूरत शहर के लिए ऐतिहासिक है। हीरे, कपड़ों के साथ-साथ सूरत को ब्रिज CCT के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले साल 2019 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, तब उनकी मौजूदगी में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 110वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग सूरत में हुई थी।

उन्होंने आगे कहा कि सूरत किसी भी प्रॉब्लम को मौके के तौर पर देखता है। सूरत में हो रही यह मीटिंग पिछले अनुभवों पर बात करने और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और मेयर संस्थाओं को और मज़बूत करने के लिए अहम होगी। दक्षेश मावाणी ने सभी मेयरों को आज की मीटिंग में बुलाया ताकि वे अपने शहरों को एक अलग पहचान, एक अलग नाम दे सकें।

1962 में सिर्फ़ 9 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था: आशुतोष वासने

ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आशुतोष वासने ने कहा कि आज सूरत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ़ मेयर्स की 116वीं एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है। जब 1962 में सिर्फ़ 9 सदस्यों के साथ यह कमेटी शुरू हुई थी, तो इसने सिर्फ़ एक कमरा किराए पर लेकर शुरुआत की थी।

उसके बाद अब दिल्ली में उनका एक शानदार ऑफिस है और एयरपोर्ट के बगल में 2000 मीटर जगह भी ली है। जिसमें मेयर का ऑफिस, स्कूल सेंटर और बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस कमेटी में देश के 264 मेयर को बुलाया जाता है और साल में एक मीटिंग होती है। जिसमें उनके शहर के ज़रूरी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होती है और दूसरे शहरों में भी इसे फॉलो करने की कोशिश की जाती है।

हम अपने शहरों को स्मार्ट, साफ और सुरक्षित बनाने के लिए काम करेंगे: रेणुबाला गुप्ता

ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की नेशनल प्रेसिडेंट और करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ऐसा व्यक्ति बताया जिन्होंने प्रधानमंत्री के सपनों को साकार किया है और गुजरात को पूरे देश में रोल मॉडल बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि हम इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने शहरों में डेवलपमेंट के मामले में इसे फॉलो करेंगे। यह एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें हर मेयर एक साथ बैठकर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर डेवलपमेंट के काम पर चर्चा करता है।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहरों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते हैं। इस मीटिंग में हम शहर में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट और सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें हम नागरिकों के लिए सड़क, सीवर, पानी, लाइट समेत ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं के लिए काम करेंगे। इस मीटिंग में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है? इसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर बात होगी।

यह जितना मजबूत होगा, शहर उतना ही सुंदर, हेल्दी और इकॉनमी को और डेवलप कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वह महाराजा कर्ण की नगरी करनाल से आते हैं और सूरत शहर भी महाराजा कर्ण से जुड़ा हुआ है। तो सूरत में हुई इस मीटिंग में सूरत और करनाल के साथ-साथ दूसरे शहरों के मेयरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। हम अपने शहरों को स्मार्ट, साफ़ और सुरक्षित बनाने के लिए काम करेंगे। हम अपने शहर को एक नया नाम देने के लिए काम करेंगे।

इंदौर के मेयर ने सूरत की सफ़ाई की तारीफ़ की

सूरत के मेहमान बने इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं देश के सबसे साफ़ शहर सूरत आया हूँ। मैं उस शहर को रिप्रेजेंट करने आया हूँ जो खुद देश का सबसे साफ़ शहर है। सूरत की आबादी इंदौर से दोगुनी है। यह देश में डायमंड और टेक्सटाइल का हब है।

शहर का तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए एक शहर को दूसरे शहर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इंदौर को भी सूरत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और सूरत को भी डिजिटलाइज़ेशन, स्मार्ट इनोवेशन के लिए इंदौर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सूरत को खासकर यह सीखने की ज़रूरत है कि अपने शहर को कैसे डेवलप करना है, प्रोग्रेस पर कैसे आगे बढ़ना है और इसे कैसे साफ़ रखना है। सोर्स पर सेग्रीगेशन का काम बढ़ना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट को वेल्थ की ओर बढ़ना चाहिए

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सोलर स्कीम दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा है: कनु देसाई

शहरी विकास और वित्त मंत्री कनु देसाई ने मौजूद सभी मेयरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि शहरीकरण की चुनौती को एक मौके के तौर पर समझकर और वॉटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन, एजुकेशन, हाउसिंग, स्वेज और ग्रीन एनर्जी जैसे काम करके, एक अच्छे तरीके से मैनेज किए गए शहर की प्लानिंग की जा सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सोलर स्कीम अब पूरे देश में ग्रीन एनर्जी स्टेट के तौर पर तेज़ी से आगे बढ़कर दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने 48 परसेंट शहरीकरण का टारगेट हासिल कर लिया है। और गुजरात साल 2047 तक 75 परसेंट का टारगेट पूरा करने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।