'धुरंधर 2' मार्च 2026 में पांच भाषाओं में प्रदर्शित होगी

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा) फिल्मकार आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। निर्माताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'धुरंधर' यह पांच दिसंबर को प्रदर्शित हुई थी। आदित्य ने फिल्म की कहानी लिखी है और इसके सहायक निर्माता भी हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में करीब 597 करोड़ रुपये की कमाई की है और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 भारतीय फिल्मों में अपनी जगह बनाई है।

निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च 2026 को ईद और गुड़ी पड़वा के अवसर पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में देश-विदेश के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रशंसक फिल्म को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे।

निर्माताओं ने प्रशंसकों की मांग को ध्यान में रखते हुए "धुरंधर 2" के साथ फ्रैंचाइजी का विस्तार करने का निर्णय लिया।

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और मानव गोहिल जैसे कलाकार शामिल हैं।

फिल्म का निर्माण आदित्य धर ने ज्योति देशपांडे और लोकेश धर के साथ मिलकर किया है।