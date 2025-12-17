ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटिगरी में शॉर्टलिस्ट हुयी करण जौहर की फिल्म ‘होमबाउंड’

मुंबई, 17 दिसंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर की फिल्म ‘होमबाउंड’ ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटिगरी में शॉर्टलिस्ट हो गयी है।

एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस ने फिल्म ‘होमबाउंड’ के ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटिगरी में शॉर्टलिस्ट होने की जानकारी दी है। भारत की ओर से ऑस्कर 2026 के लिये आधिकारिक एंट्री रही होमबाउंड ने इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में टॉप 15 फिल्मों में अपनी जगह बना ली है।

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी बनी फिल्म ‘होमबाउंड’ का निर्देशन नीरज घेवान ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में विशाल जेठला, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर ने अहम भूमिका निभायी है।

फिल्म ‘होमबाउंड’ पहले ही कई फेस्टिवल्स में धमाल मचा चुकी है। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया है।

करण ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, ‘मैं बता नहीं सकता कि फिलहाल मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। मुझे काफी गर्व है और मैं फिलहाल चांद पर हूं।

हमारी फिल्मोग्राफी में ‘होमबाउंड’ का होना अपने आप में गर्व फील करवाता है। थैंक्यू नीरज हमारे इतने सपने को सच करने के लिए। कान्स से ऑस्कर शॉर्टलिस्ट तक ये जर्नी काफी शानदार रही है। पूरी कास्ट, क्रू और टीम को प्यार है इस स्पेशल फिल्म से।’

नीरज घेवान ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा किहोमबाउंड को दुनियाभर से जो प्यार मिला है, वही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है।

उनके मुताबिक यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उन अनगिनत युवाओं की कहानी है जो सिस्टम और समाज की जटिलताओं से जूझते हुए अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं।

फिल्म होमबाउंड दो बचपन के दोस्तों शोएब और चंदन की कहानी है, जो पुलिस अफसर बनने कासपना देखते हैं। लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं होता।

सामाजिक भेदभाव, आर्थिक दबाव और सिस्टम की सख्ती उनके रास्ते में बार-बार रुकावट बनती है। फिल्म दोस्ती, कर्तव्य और युवा वर्ग पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश करती है।