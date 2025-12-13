लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 252.70 करोड़ रुपये कमाये

On
रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 252.70 करोड़ रुपये कमाये

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म "धुरंधर" ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। निर्माताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी।

"उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक" के निर्देशन के लिए प्रशंसा अर्जित कर चुके आदित्य धर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। यह फिल्म पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और राकेश बेदी भी हैं।

इस फिल्म का निर्माण धर और उनके भाई लोकेश धर ने अपने बैनर बी62 स्टूडियोज के माध्यम से जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर किया है।

फिल्म निर्माता कंपनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े साझा किए। सोशल मीडिया मंच पर की गई एक पोस्ट में फिल्म के पोस्टर के ऊपर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े लिखे गए थे।

फिल्म ने कुल 252.70 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं।

यह फिल्म अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Entertainment Ranveer Singh

Related Posts

शाहरुख खान, काजोल ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में 'राज-सिमरन' की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया

शाहरुख खान, काजोल ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में 'राज-सिमरन' की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया

अपनी पहली फिल्म में मैं जितना बेचैन था, आज भी उतना ही बेचैन हूं: अनुपम खेर

अपनी पहली फिल्म में मैं जितना बेचैन था, आज भी उतना ही बेचैन हूं: अनुपम खेर

रश्मिका मंदाना ने शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

रश्मिका मंदाना ने शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

ऋतिक रोशन ने आदित्य धर की ‘धुरंधर’ को सराहा, लेकिन इसकी ‘राजनीति’ से असहमति जताई

ऋतिक रोशन ने आदित्य धर की ‘धुरंधर’ को सराहा, लेकिन इसकी ‘राजनीति’ से असहमति जताई