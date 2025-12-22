‘राजहंस प्रेशिया’ मल्टीप्लेक्स सूरत के प्रीमियम मनोरंजन स्थल के रूप में उभरा : एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया

सूरत. भारत के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स में से एक, 14 स्क्रीन और 3000+ सीटों वाले ‘प्रेशिया’ ने अपने लॉन्च के बाद संचालन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि दर्शकों को प्रीमियम सिनेमा अनुभव प्रदान करने की इसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।

बीते एक वर्ष में यह मल्टीप्लेक्स सूरत में एक प्रमुख मनोरंजन स्थल के रूप में उभरा है। इसने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है और उन्हें तकनीक, आराम और आतिथ्य के बेहतरीन संगम के साथ सिनेमा देखने का रोमांचक अनुभव प्रदान किया है।

प्रेशिया के पहले वर्ष की सबसे बड़ी खासियत सूरत में IMAX फॉर्मेट की शुरुआत रही। IMAX स्क्रीन बेहतर विजुअल क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट प्रदान करती है। इसके साथ ही इसमें इमर्सिव और मल्टी-डायरेक्शनल साउंड सिस्टम भी है, जो दर्शकों के मनोरंजन को और अधिक बढ़ाता है।

प्रेशिया ने मूवी देखने के कस्टमाइज़्ड अनुभव से भी दर्शकों को आकर्षित किया है। लंबे समय तक देखने के लिए रजाई वाले सूट बेड से लेकर प्राइवेसी और आराम देने वाले कपल रिक्लाइनर्स तक, हर ऑडिटोरियम को आराम और आनंद को प्राथमिकता देते हुए डिजाइन किया गया है। इस तरह की रोमांचक व्यवस्थाओं ने ‘प्रेशिया’ को एक प्रीमियम सिनेमैटिक लाउंज के रूप में अलग पहचान दिलाई है।

‘प्रेशिया’ की इस उपलब्धि पर राजहंस ग्रुप के चेयरमैन जयेश देसाई ने कहा कि राजहंस का विज़न हमेशा से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन अनुभवों को घर के पास उपलब्ध कराने का रहा है।

‘प्रेशिया’ के साथ हमने सूरत में फिल्म देखने का तरीका बदल दिया है और दर्शकों को एक असाधारण अनुभव दिया है। हमारे लिए यह देखना वाकई रोमांचक है कि प्रेशिया एक वर्ष के भीतर ही शहर के लैंडमार्क के रूप में उभर आया है और मनोरंजन, अवकाश और आनंद के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। हम दर्शकों को वर्ल्ड-क्लास मनोरंजन अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अपनी मनमोहक डिज़ाइन, बेहतर पहुंच और प्रीमियम अनुभव के कारण प्रेशिया मल्टीप्लेक्स परिवारों, कपल्स और सिनेमा प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय और बेहतरीन पसंद बन गया है।

राजहंस सिनेमाज़ देशभर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। वर्तमान में पूरे भारत में इसकी 160 से अधिक स्क्रीन संचालित हैं, जबकि चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में 65+ स्क्रीन के विकास का कार्य जारी है।