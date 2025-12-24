सूरत : सड़क सुरक्षा को लेकर ‘ईको भारत’ का शुभारंभ, गुजरात को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने की पहल

सड़क सुरक्षा के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए सूरत में ‘ईको भारत’ (Eco Bharat) का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। ईको भारत के संस्थापक संपत सारस्वत बामनवाली ने इस अभिनव पहल को सूरत सहित पूरे गुजरात में लागू करने की घोषणा की। इस अवसर पर सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ रहे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से ईको भारत द्वारा एक स्मार्ट क्यूआर स्टिकर लॉन्च किया गया।

संपत सारस्वत बामनवाली ने बताया कि ईको भारत एक स्मार्ट क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से सड़क सुरक्षा और स्मार्ट पार्किंग प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। यह स्टार्टअप ‘स्टार्टअप इंडिया’ द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसका मुख्यालय सूरत में स्थित है। देश के 26 राज्यों में यह सुविधा पहले से लागू की जा चुकी है और अब इसे धीरे-धीरे सरकारी एवं प्रशासनिक स्तर पर भी लागू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आमजन तेजी से अपनी और अपने परिजनों की सड़क सुरक्षा के लिए ईको भारत को अपना रहे हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ईको भारत को टॉप-10 स्टार्टअप में चयनित करते हुए सम्मानित किया गया है, जो इस नवाचार की उपयोगिता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

ईको भारत के स्मार्ट क्यूआर स्टिकर के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में कोई भी राहगीर वाहन पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर तुरंत वाहन मालिक के परिजनों, एम्बुलेंस या पुलिस को सूचना भेज सकता है। स्कैन करने पर पीड़ित की आवश्यक चिकित्सा जानकारी जैसे ब्लड ग्रुप या एलर्जी भी उपलब्ध हो सकती है, जिससे समय पर सही उपचार संभव हो पाता है।

इसके अलावा, स्मार्ट पार्किंग सुविधा के तहत यदि कोई वाहन रास्ता रोक रहा हो, तो दूसरा व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे वाहन मालिक से संपर्क कर सकता है। इस प्रक्रिया में वाहन मालिक का निजी मोबाइल नंबर सुरक्षित रहता है और साझा नहीं होता। पूरी प्रणाली में डेटा गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया है और संपर्क सुरक्षित गेटवे के माध्यम से स्थापित होता है।

ईको भारत का उपयोग करने के लिए वाहन मालिक को पहले ईको भारत की वेबसाइट या अधिकृत वितरकों से क्यूआर स्टिकर किट खरीदनी होती है। इसके बाद ‘ईको भारत’ ऐप डाउनलोड कर वाहन के साथ क्यूआर कोड को लिंक करना होता है। ऐप में आपातकालीन संपर्क और आवश्यक चिकित्सा जानकारी भरने के बाद स्टिकर को वाहन के आगे और पीछे चिपकाया जाता है। ईको भारत की यह पहल सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे भविष्य में गुजरात को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकेंगे।