सूरत : पोदार इंटरनेशनल स्कूल ने भरूच में शुरू किया नया परिसर

गुजरात में नेटवर्क का 22वां शिक्षण केंद्र, फिलहाल प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक प्रवेश

भरूच, 12 दिसंबर 2025। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए, पोदार इंटरनेशनल स्कूल ने  गुजरात में अपने 22वें स्कूल परिसर की शुरुआत की।

तुलसी चौक के निकट, GAIL टाउनशिप के पीछे, श्रवण चौकड़ी, भरूच दहेज बाईपास रोड, भरूच - 392012 पर स्थित यह स्कूल छात्रों के लिए एक मजबूत शैक्षणिक आधार स्थापित करेगा।

पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी को निर्बाध रूप से एकीकृत करके और नवाचार-आधारित सोच को बढ़ावा देकर, यह संस्थान कल के लीडर्स के पोषण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। पोदार इंटरनेशनल स्कूल की भरूच या अंकलेश्वर में कोई अन्य शाखा नहीं है।

पहले चरण में फिलहाल स्कूल में कक्षा 5 तक की प्री-प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा और हर साल एक कक्षा जोड़कर विस्तार करने की योजना है। अपने अभिनव पाठ्यक्रम और शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण के साथ, पोदार इंटरनेशनल स्कूल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को नवाचार-आधारित सोच के साथ मिलाकर अगली पीढ़ी के लीडर्स को तैयार करना है। 

इस अवसर पर श्री विशाल शाह ( मुख्य विपणन अधिकारी, पोदार एजुकेशन नेटवर्क) ने कहा कि हम इस शुरुआत के साथ गुजरात में अपने 22वें स्कूल को शुरू करते हुए प्रफुल्लित है। हमें विश्वास है कि राज्य में हमारी मौजूदा उपस्थिति, हमारे मजबूत शैक्षणिक ट्रैक रिकॉर्ड, अभिनव शिक्षण पद्धतियों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता के समर्थन से हम यहां भी वही सफलता प्राप्त करेंगे।

हम इस पहल को वास्तविकता बनाने में अपने अमूल्य समर्थन के लिए राज्य और स्थानीय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम माता-पिता को आश्वासन देते हैं कि अत्याधुनिक पाठ्यक्रम, विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी, उच्च कोटि के बुनियादी ढांचे और सबसे महत्वपूर्ण, प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की एक टीम के साथ, हम उनके बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएंगे।

वर्ष 1927 में सेठ आनंदीलाल पोदार द्वारा स्थापित, पोदार एजुकेशन नेटवर्क 98 वर्षों से भारतीय शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी रहा है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सेवा के पारंपरिक भारतीय मूल्यों द्वारा निर्देशित, संगठन शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रेरित करना जारी रखता है। विशेष रूप से, महात्मा गांधी आनंदीलाल पोदार ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष थे, जो राष्ट्र के प्रति संस्थान की गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

आज, पोदार एजुकेशन नेटवर्क में शामिल हैं:
संगठन द्वारा प्रबंधित 150 पोदार इंटरनेशनल स्कूल
123 पोदार पार्टनर स्कूल
2,50,000 से अधिक की संयुक्त छात्र संख्या
8,000+ कर्मचारी सदस्यों की एक समर्पित टीम द्वारा समर्थित

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश अब खुले हैं। पोदार की विरासत में शामिल हों और विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं।

हमारे प्रवेश कार्यालय पर जाएं: दुकान नंबर 5-6, श्याम विला कॉम्प्लेक्स, नागोरी डेयरी के पास, क्रोमा एक्रोपोलिस के सामने, भरूच दहेज बाईपास रोड, भरूच 392012

अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर जाएं: www.podareducation.org

