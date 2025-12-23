बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइबर धोखाधड़ी जागरूकता पहल और एडवाइजरी के माध्यम से ग्राहक सुरक्षा को किया सुदुढ़

सूरत। डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन के तेजी से विस्तार के साथ, वित्तीय इको-सिस्टम में ग्राहकों की धनराशियों की सुरक्षा के क्षेत्रों में साइबर धोखाधड़ी एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरी है।

ग्राहक शिक्षा और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्राहकों को धोखाधड़ी की घटनाओं की त्वरित पहचान और स्वयं को सुरक्षित रखने में मदद करने की दिशा में प्रयासरत है।

बैंक के आउटरीच का एक मुख्य हिस्सा उसका लोकप्रिय 'पहचानकॉन' साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान है, जो सूचना आधारित और दिलचस्प वीडियो का इस्तेमाल करते हुए इस बात पर बल देता है कि अपनी गोपनीय वित्तीय जानकारी की सुरक्षा करने और एक सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना, सावधान रहना और किसी फ्रॉड या धोखेबाज़ को पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ये वीडियो असल जिंदगी की अलग-अलग तरह की घटनाओं को दिखाते हैं ताकि यह संदेश दिया जा सके कि धोखेबाज़ लोग लोगों को धोखा देने के लिए कई तरह के नए-नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा का 'स्टे वाइज, एक्ट वाइज' डिजिटल जागरूकता अभियान ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अभियान के तहत नियमित एडवाइजरी और सुरक्षित बैंकिंग उपायों के माध्यम से, ग्राहकों को जानकार बनने, सावधानी से बैंकिंग करने और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने के अधिकार के बारे में जागरूक किया जाता है।

इन प्रयासों के हिस्से के रूप में, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को बढ़ते साइबर खतरों के बारे में सचेत करने के लिए सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करता रहा है। बैंक ने ग्राहकों को ऐसे फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों जहां धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों के साथ ग्राहकों को लुभाने के लिए बैंक के नाम, लोगो और वरिष्ठ अधिकारियों की फोटो का दुरुपयोग करते हैं, के बारे में आगाह करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है। बैंक ने दोहराया है कि बैंक ग्राहकों के व्यक्तिगत विवरण, कार्ड की

जानकारी, ओटीपी या लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं मांगता है। साथ ही, ग्राहकों को सुझाव दिया गया है कि वे संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, अज्ञात ऐप डाउनलोड न करें, या कोई संवेदनशील जानकारी साझा न करें और प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट, अधिकृत संप्रेषण चैनलों, शाखाओं या संपर्क केंद्र पर भरोसा करें।

बैंक ऑफ बड़ौदा साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और ग्राहकों को डिजिटल इको-सिस्टम में सुरक्षित रूप से लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए समय पर एडवाइजरी, स्पष्ट ग्राहक मार्गदर्शन और जन जागरूकता पहल जैसे सक्रिय कदम उठा रहा है।