सूरत : निर्माणाधीन श्री माजीसा धाम के लिए आयोजित हुई “एक शाम मातारानी भटियाणी के नाम” भक्ति संध्या

21 दिसंबर, रविवार को शाम 5 बजे से भगवान महावीर कॉलेज के सामने, वेसु क्षेत्र में निर्माणाधीन श्री माजीसा धाम के चढ़ावे निमित “एक शाम श्री माजीसा मां के नाम” भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। इस विशाल आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां माजीसा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की।

कार्यक्रम में गुरुवर श्री राजाराम जी तथा श्रद्धेय संत श्री कृपाराम जी का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। परम पूजनीय संत श्री कृपाराम जी ने अपनी अमृतमयी वाणी से उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रसपान कराया और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला।

भक्ति संध्या में सुप्रसिद्ध भजन कलाकार प्रकाश माली एवं आशा वैष्णव ने अपनी भक्तिरसपूर्ण प्रस्तुतियों से समूचे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। “माजीसा घुमर घालो नी, राणो ढोल बजावे”, “प्यारी लागे रे माजीसा चुनड़ी” तथा “खमा रे खमा रे खमा मोतियाली माजीसा” जैसे लोकप्रिय भजनों पर श्रद्धालु झूमते-नाचते हुए मां की भक्ति में लीन नजर आए।

इस अवसर पर अनेक संस्थाओं, संगठनों एवं धार्मिक मंडलों के माध्यम से माजीसा मां के सेवादारों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। निर्माणाधीन भवन के चढ़ावे निमित लाभार्थी परिवारों में भगवान दास, हरिराम चांडक, राणमल, रमेश कुमार छाजेड़, दिनेश कुमार–हेमंत कुमार सोनी, मुल्तान मल, जुगल किशोर लढ़ा, अर्जुन सिंह डूंगर सिंह भाटी तथा मोतीलाल नथमल केला शामिल रहे।

आगामी 19 फरवरी 2027 को होने वाली मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा निमित जाजम का चढ़ावा भगवान दास, हरिराम चांडक परिवार की ओर से अर्पित किया गया, जबकि अन्य चढ़ावे निर्माणाधीन भवन सेवा हेतु समर्पित किए गए। महाप्रसादी एवं आयोजन हेतु अनेक भामाशाहों ने सहयोग प्रदान किया। आयोजन में पधारे श्रद्धालुओं ने भी स्वेच्छा से विभिन्न राशियों का सहयोग दिया। भोजन प्रसादी की व्यवस्था में गणपत जी भंडारी एवं उनकी पूरी टीम आयोजन के समापन तक सेवा में जुटी रही।

कार्यक्रम में एम.के. राणा साहेब, छोटू भाई पाटिल, एडवोकेट मनीष पटेल, कैलाश भाई हाकिम, विक्रम सिंह भाटी, पार्षद रश्मि बेन साबू, नरपत सिंह जी सहित अनेक संस्थाओं एवं संगठनों के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारियों ने मां के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

आयोजन में पधारे सभी भक्तों के लिए भजन-भक्ति, महाप्रसादी और दर्शन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। ट्रस्ट मंडल, भक्त मंडल एवं अनेक सेवादारों ने आयोजन के समापन तक अपनी सेवाएं प्रदान कीं। मंच संचालन अनिल सालेचा ने अपनी मधुर वाणी और कुशल संचालन से किया, जिससे कार्यक्रम और भी प्रभावशाली बन गया।

ट्रस्ट अध्यक्ष पुखराज संखलेचा मंच व्यवस्था में तथा सचिव रमेश राठी संग्रह (कलेक्शन) सेवा में पूर्ण समर्पण के साथ जुटे रहे। कुशल नेतृत्व, सुंदर सामंजस्य और परस्पर सहयोग की भावना से यह आयोजन भव्य शुभारंभ से भव्य समापन तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में ट्रस्ट मंडल की ओर से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया गया तथा मातारानी से सभी भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की गई।