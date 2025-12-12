लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स और जय सरदार विद्यालय द्वारा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर अवेयरनेस सेशन आयोजित

डॉ. उषा मेनिया ने बताया: 9 से 26 वर्ष की लड़कियों के लिए वैक्सीन सबसे अधिक प्रभावी; रोकथाम संभव

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जय सरदार विद्यालय के संयुक्त उपक्रम से पूणागाम स्थित जय सरदार विद्यालय में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेयरनेस सेशन आयोजित किया गया।

सेशन में पी.पी. मेनिया हॉस्पिटल की डॉ. उषा एन. मेनिया ने छात्राओं और उपस्थित जनसमूह को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में जानकारी दी।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने कहा कि समाज की स्वास्थ्य सुरक्षा में महिलाओं का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाली गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, लेकिन खुशी की बात है कि आज इसकी रोकथाम के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय के रूप में उपलब्ध है।

अपने प्रेजेंटेशन में डॉ. उषा मेनिया ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है।उन्होंने कहा कि ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन अत्यंत प्रभावी और सुरक्षित है।

यह वैक्सीन मुख्य रूप से 9 से 26 वर्ष की लड़कियों और युवतियों के लिए अनुशंसित है।इस उम्र में वैक्सीन लेने पर प्रोटेक्शन सबसे अधिक प्रभावी होता है।वैक्सीन लेने से HPV के कई खतरनाक प्रकारों से लंबी अवधि की सुरक्षा मिलती है।

डॉ. उषा ने आगे कहा कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए रेगुलर हेल्थ चेक-अप, साफ-सुथरी जीवनशैली और सही जानकारी बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि यदि समाज में सही अवेयरनेस फैलाई जाए, तो सर्वाइकल कैंसर के केसों में काफी कमी लाई जा सकती है।

कार्यक्रम की शुरुआत जय सरदार विद्यालय के प्रिंसिपल परेश पटेल के इनॉगरल स्पीच से हुई। चैंबर की इंडस्ट्रियल वर्कर्स हेल्थ कमिटी के चेयरमैन डॉ. जगदीश वघासिया ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इसी कमिटी के को-चेयरमैन निखिल वघासिया ने सेशन का संचालन किया।

