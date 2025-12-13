सूरत : देलडवा गांव में 14 से 20 दिसंबर तक श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन

मां आनंदी टाउनशीप एवं श्री साईं विला सोसायटी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में सार्वजनिक संगीतमय श्रीमद्भागवत् ज्ञान यज्ञ का आयोजन 14 दिसंबर 2025, रविवार से 20 दिसंबर 2025, शनिवार तक किया जाएगा। आयोजन स्थल सूरत के देलडवा गांव में साउथ इंडियन स्कूल के सामने रहेगा। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ से पूर्व रविवार सुबह 8 बजे मां अम्बे मंदिर, देलडवा गांव से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंचेगी।

कथा प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे से प्रभु इच्छा तक आयोजित होगी। व्यासपीठ से संदीपजी महाराज श्रद्धालुओं को अमृतरूपी श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराएंगे। सात दिवसीय कथा के समापन के पश्चात 21 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से हवन का आयोजन किया जाएगा, वहीं इसी दिन सायं 5:30 बजे से महाप्रसादी का वितरण होगा।

आयोजन की तैयारियों को लेकर हार्दिक भाई (सरपंच), नागजी भाई (प्रमुख), शेषलाल पांडे एवं शिवकुमार उपाध्याय, संतोष तिवारी, राजेश यादव, जयराम यादव, मनोज तिवारी, किशोर भाई, अंजनी पांडे, केपी मिश्रा, बबलू शुक्ला, रमेश भाई, राजेश भाई, मिथुन सिंह, मिथिलेश भाई सहित मां आनंदी टाउनशीप एवं श्री साईं विला सोसायटी परिवार के अनेक भक्तगण पिछले कई दिनों से सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। आयोजकों ने सभी श्रद्धालु भक्तों से अपील की है कि वे इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में पधारकर श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ लें।