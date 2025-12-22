सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स का स्मार्ट सप्लाई चेन कॉन्क्लेव आयोजित

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने “स्मार्ट सप्लाई चेन” विषय पर एक महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया।

इस कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सप्लाई चेन हेड रविकुमार नायर रहे, जिन्होंने आधुनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बारीकियों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम के स्वागत संबोधन में एसजीसीसीआई के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सप्लाई चेन किसी भी कंपनी की सफलता की रीढ़ है। उन्होंने चैंबर की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी।

मुख्य वक्ता रविकुमार नायर ने अपने संबोधन में कहा कि 15–20 साल पहले कंपनियों में सप्लाई चेन के लिए अलग विभाग नहीं होता था, लेकिन आज यह एक संपूर्ण साइंस बन चुका है, जो सीधे कंपनी के प्रॉफिट और एफिशिएंसी को प्रभावित करता है।

उन्होंने हालिया फ्लाइट संकट का उदाहरण देते हुए बताया कि किसी भी व्यवधान में सप्लाई चेन की अहमियत कितनी अधिक होती है।उन्होंने बताया कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना है और इसके लिए मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेल के माध्यम से 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर माल ढुलाई करने से लागत में उल्लेखनीय बचत होती है।

रविकुमार नायर ने सप्लाई चेन के चार अहम पिलर—कस्टमर, कॉस्ट, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी—पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी संगठन की सप्लाई चेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल और डायनैमिक होनी चाहिए। उन्होंने वेंडर पोर्टल, ऑटोमेशन, डिजिटल टूल्स, युलिप के जरिए व्हीकल डेटा पूलिंग, जीपीएस, एआई कैमरा जैसी तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान इंडस्ट्रियलिस्ट्स और प्रोफेशनल्स के सवालों के जवाब भी दिए गए। चैंबर के ऑनरेरी सेक्रेटरी बिजल जरीवाला ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि ऑनरेरी ट्रेज़रर सीए मितेश मोदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर एसजीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला भी उपस्थित रहे।