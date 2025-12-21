सूरत : महा प्रसाद के साथ सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन

श्री राधे मित्र मंडल द्वारा आयोजित सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कथा समापन के उपलक्ष्य में रविवार को महा प्रसाद एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

महा प्रसाद आयोजन में श्री राधे मित्र मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कीम से अजय उपाध्याय के अलावा राजेश यादव, जयराम यादव, हार्दिक पटेल (सरपंच), अनंजी पांडे, संतोष तिवारी, मनोज तिवारी, बबलू शुक्ला, चेतन पांडे, शेषलाल पांडे, राजेश विश्वकर्मा, जितेंद्र यादव, मिथिलेश यादव, अभिषेक सिंह, सुरेश विश्वकर्मा, किशोर भाई, नागजी, भरत पटेल, के. के. सिंह, शिव उपाध्याय, गुड्डू यादव, दिनेश यादव, अमित पटेल, पिंटू यादव, सुनील मंडल, संतोष सिंह, संजय यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

आयोजकों ने बताया कि भागवत कथा के माध्यम से धर्म, संस्कार और भक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचा, वहीं भंडारे के आयोजन से सेवा और समर्पण की भावना को सुदृढ़ किया गया। श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की कामना व्यक्त की।