सूरत : जन्मदिन मनाने का अनूठा अंदाज,ध्येय इजारदार के 19वें जन्मदिन पर 1200 मरीजों को बांटी फूड किट

सूरत। आधुनिक चकाचौंध और पार्टियों के दौर में सूरत के डुमस इलाके के एक परिवार ने समाज सेवा की एक नई इबारत लिखी है। समाजसेवी दीपक इजादार ने अपने इकलौते बेटे ध्येय इजारदार का 19वां जन्मदिन किसी होटल या क्लब के बजाय अस्पताल के वार्डों में गरीब मरीजों के बीच मनाया।

रविवार को ध्येय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में परिवार सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल पहुँचा। यहाँ इलाज करा रहे लगभग 1200 जरूरतमंद मरीजों को फूड किट वितरित की गईं।

दीपक इजारदार का उद्देश्य अपने बेटे को समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की कठिनाइयों से रूबरू कराना और उसे सेवा के लिए प्रेरित करना था।

जब ध्येय ने अपने हाथों से मरीजों को किट सौंपी, तो कई मरीजों की आंखें नम हो गईं और उन्होंने इस युवा को दिल से आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर नर्सिंग स्टाफ हेड इकबाल कड़ीवाला और अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

इजारदार परिवार के लिए सेवा का यह सिलसिला पुराना है। ध्येय के दादा और स्वतंत्रता सेनानी धीरूभाई इजारदार के पदचिन्हों पर चलते हुए दीपक भाई ने हाल ही में न्यू सिविल हॉस्पिटल को ₹4.5 लाख मूल्य के आधुनिक मेडिकल उपकरण दान किए थे।कड़ाके की ठंड को देखते हुए 1200 मरीजों को गर्म कंबल भी बांटे थे।

दिन भर चले इस उत्सव में सामाजिक सेवा के साथ-साथ पारंपरिक अनुष्ठान भी हुए। घर पर सत्यनारायण कथा, वडील वंदना, प्रसाद वितरण और आतिशबाजी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

स्थानीय निवासियों और शुभचिंतकों ने ध्येय और उनके पिता की इस नेक पहल की जमकर सराहना की और इसे अन्य सक्षम परिवारों के लिए प्रेरणादायी बताया।