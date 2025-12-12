सूरत : बैंकॉक में एवीसीसी एशियन चैंपियनशिप, भारतीय ग्रेपलिंग टीम ने जीते 48 पदक

सूरत। बैंकॉक में हुई एवीसीसी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय ग्रेपलिंग टीम ने दूसरे स्थान के साथ 48 पदक जीते। गुजरात के 7 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीत कर देश को जिताने मे दिया योगदान। सूरत पहुंचने पर एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत।

गुजरात ग्रेपलिंग कमेटी के चेयरमैन सुभाष डावर ने बताया कि 7 दिसंबर को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई एवीसीसी एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, जिसमें 18 गोल्ड, 18 सिल्वर और 12 कांस्य पदक लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और दूसरा स्थान हासिल किया।

इस प्रतियोगिता में रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सिंगापुर, भारत, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन सहित लगभग 40 से अधिक देशों ने भाग लिया था।

भारत से देश के अलग-अलग राज्यों के 52 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गुजरात से 4 महिला खिलाड़ी प्रियल बारोट वडोदरा से, अर्चना गोस्वामी पोरबंदर से, प्रेरणा वडोदरा से, करीना कोलते वापी से, और 3 लड़के पुष्कर सुलंके वडोदरा से, निलय पटेल भरूच से, और संदीप अहमदाबाद से ने 5 मेडल जीत कर अपने देश और गुजरात का नाम रोशन किया।

बैंकॉक से सूरत पहुंचने पर सूरत एयरपोर्ट पर सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया।

इस खेल का नेतृत्व गुजरात से अध्यक्ष सुभाष डावर, दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कपूर, महासचिव श्री बिरजू शर्मा, कोषाध्‍यक्ष विनोद शर्मा और सचिव विजय सांगवान जी द्वारा सफलता पूर्वक क‍िया।