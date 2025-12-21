लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : जिलानी ब्रिज के पास लकड़ी के तीन गोदामों में भीषण आग, धुएं का गुबार दूर तक दिखा

सूरत। सूरत शहर में जिलानी ब्रिज के पास स्थित लकड़ी के तीन गोदामों में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

गोदामों में बड़ी मात्रा में लकड़ी होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग से उठता धुएं का घना गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया।

मिली जानकारी के अनुसार, वेड रोड दरवाजे के पास स्थित लकड़ी के इन गोदामों में 20 दिसंबर की रात अचानक आग भड़क उठी। घटना की सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की 15 से अधिक गाड़ियां और पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीमों ने लगातार पानी की बौछार कर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, आग में तीनों गोदामों में रखा लकड़ी का भारी स्टॉक जलकर राख हो गया, जिससे बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

फिलहाल, फायर डिपार्टमेंट और संबंधित अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही, आग लगने के सटीक कारणों की भी विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

