राजकोट जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को राजकोट जिला चुनाव प्रशासन द्वारा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल (अस्थायी मतदाता सूची) प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकोट जिले के कुल आठ विधानसभा क्षेत्रों में शामिल 23,91,027 मतदाताओं का बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान 8,23,668 मतदाताओं को वर्ष 2002 की मतदाता सूची से सेल्फ-मैप किया गया, जबकि 10,06,177 मतदाताओं की जीनोलॉजिकल मैपिंग की गई।

सत्यापन के बाद 89,553 मृत मतदाताओं, 1,69,135 स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं, 10,736 डुप्लीकेट नामों तथा 7,304 अन्य कारणों से दर्ज नामों को ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया गया है।

डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब तक राजनीतिक दलों के साथ पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई हैं। साथ ही मृत, स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां भी दलों को दी गई हैं, ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम गलती से हटने से बचाया जा सके। बूथ लेवल अधिकारियों और राजनीतिक दलों के एजेंटों के बीच संयुक्त बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए 19 दिसंबर से 18 जनवरी तक क्लेम और ऑब्जेक्शन स्वीकार किए जाएंगे। 19 दिसंबर से 10 फरवरी तक नोटिस जारी कर सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 17 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

नए मतदाता, जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, उन्हें फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 तथा नाम, विवरण या पते में संशोधन के लिए फॉर्म नंबर 8 भरना अनिवार्य होगा।

ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कलेक्टर कार्यालय, सभी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के कार्यालय, मामलतदार कार्यालयों एवं निर्धारित मतदान केंद्रों पर उपलब्ध है। इसके अलावा यह सूची सीईओ गुजरात की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।

डॉ. ओम प्रकाश ने उन मतदाताओं से अपील की, जिनका नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मैप नहीं हो पाया है, कि वे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग देने वाले नागरिकों, राजनीतिक दलों और बीएलओ का आभार भी व्यक्त किया।